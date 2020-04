Borgmester håber på åbning af plejehjem i næste uge

Ringsted byråd er i drøftelse om genåbning af kommunens plejehjem, så de pårørende måske allerede fra næste uge kan komme til at besøge deres nærmeste – vel at mærke udenfor.

- Men det er vigtigt at sige, at sundhedsmyndighederne har lavet retningslinjer, der i mine øjne er holdbare i praksis, siger han om retningslinjerne, der følger coronaens velkendte grønspætteregler om behørig afstand, afspritning og begrænset adgang – alt sammen udenfor beboernes hjem.

- Der er selvfølgelig en gennemgående bekymring for, hvad det er, vi åbner for, siger Henrik Hvidesten (V) borgmester i Ringsted Kommune og tilføjer:

Ifølge borgmesteren regner man dog stærkt med at kunne åbne op for udendørsbesøg på plejecentrene, dog tidligst fra næste uge.

- Nu har jeg været en af de varmeste fortalere for det. Når sundhedsmyndighederne tillader det, kan det kun gå for langsomt. Ensomhed kan også være farligt, siger han.

Som Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten skrev i et debatindlæg i mandagens avis, mener han ikke, at plejehjemmene skal åbne op, fordi den samfundsøkonomiske gevinst ved det er lig nul.

- Det er et svært spørgsmål, og vi skal hele tiden huske os selv på, at der ingen lette svar er, men jeg står stadig fast på, at vi godt ville kunne følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for udendørsbesøg, siger Henrik Hvidesten og skynder sig at tilføje:

Træd varsomt

Også Benny Christensen (S), der er formand for Ældre- og Genoptræningsrådet, bakker op om en forsvarlig åbning af kommunens plejecentre. Også selvom han mener, det er en kompleks diskussion.

- Vi skal hele tiden passe på, for det er en lumsk sygdom, der smitter usynligt. Vores ældre medborgere er sårbare, men på den anden side har de også behov for, at de kan se deres nærmeste, siger Benny Christensen og slår fast:

- Hvis vi kan undgå smittefare ved udendørs besøg, synes jeg man skal åbne op.

Vi kender ikke konsekvensen

Samme holdning har Hanne Hyldgaard, der er formand for Ældrerådet. Hvis det gøres forsvarligt, mener hun godt, man kan åbne op for udendørs besøg, men heller ikke mere end det:

- De ældre på plejehjemmene er så heldige at have faste rutiner og en eller anden form for social kontakt med de søde og dejlige medarbejdere. Jeg kan godt se, at det er kedeligt, de ikke kan få besøg indenfor, men i det henseende synes jeg beskyttelsen går forud kontakten med de pårørende, siger Hanne Hyldgaard og understreger:

- Jeg synes, vi skal være taknemmelige for, at vi ikke har haft smitte endnu, men vi må være varsomme lidt endnu, for plejepersonalets børn er netop blevet sendt i skole og der er fortsat håndværkere på arbejde. Alle kan som bekendt være smittebærere, og vi kender endnu ikke konsekvensen af den første genåbning af samfundet.