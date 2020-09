Artiklen: Borgmester går efter et hattrick

Dermed får han mulighed for en tredje periode på borgmesterposten i Ringsted Kommune.

Han takkede for tilliden og ser frem til en spændende lokal valgkamp.

Venstre er i fuld gang med at få sat navne på de øvrige kandidater til kommunalvalget. De vil ifølge lokalformand Lars Gormsen blive offentliggjort på et senere tidspunkt, når medlemmerne bliver indkaldt til et nyt opstillingsmøde, hvor kandidaterne skal indrangeres på den endelige liste.