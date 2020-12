Borgmester bekræfter: Ja, jeg deltager i ministermøde

Henrik Hvidesten har ikke svært ved at gætte på, hvad der kommer til at ske på det møde, han og en række andre borgmestre er indkaldt til.

Ringsted - 10. december 2020 kl. 12:04 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Borgemestre fra flere kommuner deltager i et orienteringsmøde med regeringen i dag klokken 12.30.

Læs også: Se hvornår Sjælland lukker

Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) bekræfter over for sn.dk, at han er indkaldt til videomøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

- Jeg kan bekræfte, at jeg er indkaldt til møde klokken 12.30.

- Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad dagsordenen er, så vi må gætte. Men det er ikke så svært. Mit gæt er, at Ringsted får samme restriktioner eller noget lignende som de 38 kommuner, siger Henrik Hvidesten.

Han tilføjer, at Ringsted Kommune har forberedt sig ved blandt andet at skæve til, hvilke restriktioner, der gælder for de 38 kommuner, som allerede nu er delvist nedlukket.

- Men jeg håber, vi får et rimeligt varsel, så vi kan nå at planlægge for eksempel at sende børn og unge til hjemmeundervisning.

Borgmesteren arbejder selv hjemme torsdag formiddag, fordi han skal passe sine børn, der er hjemsendt.

Flere skoler i Ringsted Kommune er hårdt ramt af udbredt smitte med coronavirus. Sct. Joseph Skole er lukket ned, og Dagmarskolen har sendt 15 klasser hjem efter positiv test for ni elever og ni medarbejdere.

Henrik Hvidesten tilføjer, at en delvis nedlukning af Ringsted Kommune vil være en stor udfordring, naturligvis, for de mange, der så skal tilrettelægge deres hverdag på en helt ny måde.

Da de nyeste corona-smittetal blev offentliggjort onsdag eftermiddag, krydsede Ringsted Kommune en kritisk grænse i antallet af smittede. Smittetallet pr. 100.000 indbyggere gik fra 187 til 221, hvilket svarer til 77 reelt smittede borgere.

Det placerer Ringsted Kommune på en 35. plads på smittetalsbarometeret og dermed overhaler Ringsted flere af de sjællandske kommuner, som blev ramt af nye strenge restriktioner gældende fra onsdag. Det drejer sig blandt andet om Lejre Kommune (218), Allerød (203) og Frederikssund (199).

Flere medier erfarer, at 30 nye kommuner bliver omfattet af den delvise nedlukning. Sundhedsordførerne orienteres først klokken 11.45 og derefter borgmestrene klokken 12.30.

Den delvise nedlukning af 38 kommuner, heriblandt Roskilde, Køge og Slagelse trådte i kraft onsdag.

