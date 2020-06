Den tætte dialog foregår både med eksisterende og kommende virksomheder. Sidstnævnte får blandt andet mulighed for at flytte ind i dette helt nye erhvervsområde. Business Park Ringsted.

Borgmester: Vi har en tæt dialog med erhvervsliv

Det er nogle af de områder, hvor Ringsted Kommune har styrket indsatsen de seneste år, og som gør, at Ringsted Kommune går frem i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Ringsted Kommune går frem på områder som blandt andet sagsbehandlingstid for byggesagsbehandling, udlicitering på tekniske området og skole-/virksomhedssamarbejde.

- Det er områder, hvor vi gennem de seneste år har haft stort fokus. Vi har blandt andet fået en åben skole-koordinator, så vi har udviklet skolerens samarbejde med blandt andet lokalsamfundet og de lokale virksomheder. Vores skoler har lavet undervisningsforløb for udskolingen i samarbejde med lokale virksomheder.

- Vi har i det daglige en tæt dialog med det lokale erhvervsliv med blandt andet et lokalt erhvervsnetværk, hvor vi har en dialog mellem os som kommune og parter med tilknytning til arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune.

- Netop den tætte dialog har gjort, at vi også har kunnet reagere hurtigt med en lokal erhvervspakke her under corona-krisen. Den blev netop vedtaget i Byrådet efter tæt dialog med det lokale erhvervsliv, siger borgmester Henrik Hvidesten.