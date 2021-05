Borgmester Henrik Hvidesten (V) ærgrer sig over, at Ringsted ikke får en ny uddannelse ligesom nabokommunerne Næstved og Holbæk, der henholdsvis får en helt ny radiografuddannelse og pædagog- og sygeplejerskeuddannelse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Borgmester: Vi er blevet forbigået i uddannelsesudspil

Ringsted - 28. maj 2021 kl. 12:39 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg forstår godt, at Holbæk eller Næstved har armene op over hovedet, men på Ringsteds vegne er jeg da rigtigt ærgerlig over prioriteringen.

Sådan siger Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten (V) om regeringens uddannelsesudspil, der torsdag blev lanceret for at skabe »bedre balance« i landet ved at skære i studieoptaget i store byer og uddanne flere i de små. Her fik de sjællandske byer Holbæk, Næstved, Køge og Kalundborg enten opgraderet pladsoptaget på eksisterende videregående uddannelser eller tilført helt nye uddannelser, mens Ringsted måtte se sig helt forbigået.

- Jeg tør ikke sige, hvorfor Ringsted er blevet forbigået. Vi er generelt en kommune i udvikling og har lige rundet borger nummer 35.000, og så har vi i forvejen en uddannelseskultur i campusområdet, der er blevet udviklet enormt meget gennem årene, siger Henrik Hvidesten. Helt konkret efterlyser han flere velfærdsuddannelser som f.eks. en socialrådgiver-, pædagog- eller læreruddannelse i Ringsted.

- Ringsted Kommune kommer fremover til at mangle personale, der kan løfte velfærdsopgaverne, og det ville da være en god begyndelse, hvis uddannelserne også lå her, siger borgmesteren.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (soc.dem.) stod godt nok i Ringsted igår og snakkede om regeringens uddannelsesudspil til DR TV-avisen, men det var også den eneste opmærksomhed, kommunen fik. Det er Kalundborg, Næstved, Køge og Holbæk, der får flere studiepladser og nye studier. Pressefoto

Selv om Henrik Hvidesten er uenig med regeringens prioritering, er han glad for udspillet. Uddannelse smitter nemlig kun positivt af på lokalsamfundet, der kan få stor nytte af færdiguddannede lærere, sygeplejersker, socialrådgivere eller pædagoger.

- Jeg synes, der er rigtigt mange gode takter i udspillet. Det her med at få flyttet velfærdsuddannelserne ud i periferien, gør, at vi bedre og lettere kan rekruttere flere til de vigtige velfærdsopgaver, siger borgmesteren og tilføjer:

- Det påvirker en kommune at have et godt og bredt uddannelsesmiljø, og det har Ringsted i høj grad også ude på campus. Jeg havde dog stadig håbet, at regeringen havde tilgodeset os.

En god pendlerby Når regeringen har forbigået Ringsted, er det mindste, Henrik Hvidesten kan glæde sig over, kommunens centrale beliggenhed. Infrastruktur og geografi gør det muligt at pendle til og fra byen.

- Vi er i den situation, at vi kan tiltrække arbejdskraft ude fra, så på den måde har vi jo nogle andre muligheder end andre sjællandske byer, siger Henrik Hvidesten om pendlerne, der ifølge borgmesteren består af henholdsvis 9-10.000 borgere, der dagligt tager på arbejde udenfor Ringsted.

Omkring det samme antal pendler til byen, og det er bl.a. dem, borgmesteren gerne ville have blev efter arbejdstid.

- Det er ikke, det samme som rent faktisk at bosætte sig og blive i kommunen under og efter uddannelse. Selv om vores arbejdspladser godt kan tiltrække arbejdskraft, er det jo altid lettere at ansætte, hvis uddannelserne ligger her.

