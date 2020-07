Borgmester: Ringsted er det nye coronahotspot

Indtil for nogle dage siden havde Ringsted Kommune bare ét til to smittetilfælde af coronavirus om ugen. Men med udbruddet på Danish Crown og Plejecenter Ortved i denne uge er tallet eksploderet.

Ifølge en opgørelse, som avisen har foretaget på baggrund af tal fra Statens Serum Institut (SSI), har der været 37 konstaterede smittetilfælde mellem tirsdag eftermiddag og fredag eftermiddag i kommunen. Et tal, der formentlig vil være stige i løbet af weekenden i takt med, at der bliver testet.

Torsdag morgen blev et testcenter sat op på slagteriets matrikel, hvor alle 900 medarbejdere kan blive testet, mens Ringsted Kommune står klar til at bistå borgere, der ikke har mulighed for hjemmeisolation, med sengeafsnit på det lokale vandrehjem.