Borgmester: Positive takter i udspil

- Jeg synes, det er fair nok, at vi først kender beløbet i morgen, for det her handler om andet end penge. Det handler om noget principielt i, at der skal være en mere ensartet service til landets borgere. Jeg håber, der findes nogle brede fælles løsninger på Christiansborg, så det bliver en langtidsholdbar udligningsreform, påpeger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Jeg savnede et endeligt opgør med det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne, som hvert år bliver forhandlet på plads ved forhandlinger mellem KL og regeringen. Jeg havde håbet på, at man havde tænkt det ind, for ellers vil det blive ved med at skabe usikkerhed omkring budgetlægningen i kommunerne. Det er ikke rimeligt, at vi først på et sent tidspunkt ved, om vi modtager et ekstra finansieringstilskud eller om vi skal ud og gennemføre besparelser for eksempelvis to procent, siger Henrik Hvidesten.