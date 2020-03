Borgmester: Nu er det meget vigtigt at vi alle bakker op

- Budskabet er klart. Det her er vigtigt og noget, som vi alle vil blive berørt af, men hvis vi alle gør det rigtige, kan vi hjælpe med at bremse smittespredningen af coronavirus og være med til at begrænse antallet af alvorligt syge borgere, siger Henrik Hvidesten til DAGBLADET onsdag aften.

- Vi skal eksempelvis have organiseret nødpasning til de børn, hvor forældrene ikke selv har mulighed for at sørge for pasning, og så skal vi have et overblik over situationen i vores ældrepleje, så vi sørger for, at der hele tiden er det nødvendige plejepersonale på arbejde, påpeger Henrik Hvidesten.