Borgerrådgiver: Lydoptagelser mellem borger og forvaltning skal ensartes

Ringsted - 04. september 2019

Ringsted Kommune oplever en stigende efterspørgsel fra borgerne om også at lydoptage forvaltningsmøder, hvis de af den ene eller anden årsag ikke selv kan tage noter.

En praksis, der indtil videre har stået uden retningslinjer og som derfor er forskellig fra forvaltning til forvaltning, men som oftere er blevet afslået end accepteret i Ringsted Kommune - også selvom det ifølge Ombudsmanden er "bedst stemmende med god forvaltningsskik" at imødekomme.

Det fremgår i borgerrådgiverens analyse af praksis for optagelse af møder i Ringsted Kommune, der blev udgivet i slutningen af juli, som bl.a. fremlægger et svar fra direktør ved Byrådsportalen Andreas Jegstrup om praksissen:

- Det har i en længere årrække været fast praksis at afstå fra at lyd- eller videooptage møder mellem borger og sagsbehandling i Myndighedsfunktionen i Ringsted Kommune. Denne praksis er udviklet under hensyn til at få skabt en god dialog mellem borger og sagsbehandler, og ud fra hensynet til at give sagsbehandlerne gode arbejdsvilkår.

God forvaltningsskik Selvom der ikke findes regler for, hvornår man imødekommer borgernes ønske om lydoptagelse af forvaltningsmøder, anbefaler Ombudsmanden, at der skal foretages en konkret vurdering af borgerens personlige forhold som grundlag for eventuelt afslag - ellers skal ønsket for så vidt muligt accepteres for at skabe en så tillidsfuld relation mellem borger og forvaltning som mulig.

Borgerrådgiverens analyse skitserer bl.a. en situation, hvor en handikappet borger, som var afskåret fra at tage noter, fik afslag på at lydoptage sit møde med en forvaltning i kommunen.

Her lød begrundelsen, at "lyd- og filmoptagelser ikke er befordrende for et godt og tillidsfuldt samarbejde" samt, at "der hos borgeren ikke var personlige forhold, der gjorde en lydoptagelse påkrævet".

Det er ellers netop hos handikappede borgere, der på grund af omstændighederne er afskåret fra at forstå eller fastholde sagsgangen gennem notering, at Ombudsmanden anbefaler kommunerne at acceptere en eventuel anmodning om lydoptagelse.

Uheldig praksis Borgerrådgiver Katrine Jensen mener, at praksissen skal ensartes i alle forvaltninger i Ringsted Kommune:

- En borger kan jo godt have den samme sag kørende i to forskellige centre, men hvis de nu får lov i det ene og afslag i det andet, stiller det borgeren lidt forundret, siger Katrine Jensen og tilføjer:

- Det er lidt uheldigt at vi har en praksis, der adskiller sig center for center, for det handler om, at vi skal behandle borgerne ens, siger hun.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i øjeblikket kigger på, hvordan man fremover kan ensarte skikken for lydoptagelser mellem borger og forvaltning.

Borgerrådgiveren vil derfor ikke give konkrete anbefalinger, men som hun siger:

- God forvaltningsskik tilsiger jo, at man tillader borgeren at optage, fordi man skal være venlig og imødekommende overfor borgerens behov. Det skal altid være styrende i relationen mellem borger og myndighed.

Skal drøftes politisk Økonomiudvalget har også behandlet spørgsmålet. Her har man bedt om at få en ny sag med forslag til fælles retningslinjer i kommunens forskellige afdelinger.

- Nogle steder i kommunen har vi konsekvent sagt nej, men det har ombudsmanden sagt, at vi ikke må. Det skal underkastes en vurdering. Derfor har vi behov for at drøfte nogle fælles retningslinjer politisk, siger formand for økonomiudvalget, borgmester Henrik Hvidesten (V).