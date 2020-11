Borgerforslag om eftertragtet fundament nærmer sig byråd

På sociale medier har mange borgere drøftet, hvad der skal ske med de gamle brosten i Ringsted Kommune, især efter en ny runde af ombygningen af Ringsted Torv har taget sin begyndelse.

Her er et større antal af gamle slidte brosten fjernet for at givet plads til en ny pavillonbygning og en ny belægning.