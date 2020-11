Borgerforeningen arrangerer juleskovtur den 22. november, og da det foregår udendørs er det muligt at overholde alle regler i forhold til coronavirus. Privatfoto

Borgerforenings juleskovtur bliver uden Ingeborgs foodtruck

Det var planen, at Cafe Ingeborgs foodtruck skulle med i skoven, men det lader sig ikke gøre.

Søndag den 22. november mødes man klokken 9.45 ved spejderhytten på Bjergvej. Herfra køres til Humleoreskoven, hvor der vil blive rig lejlighed til at samle gran, mos, svampe og kogler til juledekorationerne.

Det vil være tilrådeligt at have godt vandretøj på, da turen ind imellem går lidt uden for stierne.