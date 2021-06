Adamshøjbroen blev revet ned i maj 2016. Den lokale borgerforening håber fortsat på, at den kan blive genopført, så sognet kan bive bundet bedre sammen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Borgerforening inviterer Banedanmark til stormøde

Ringsted - 05. juni 2021 kl. 09:37 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Formand for Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening Finn Andersen har indbudt Banedanmark til at deltage i et borgermøde på Kværkeby Friskole om konsekvenserne for lokalområdet, hvis Banedanmarks udvidelsesplaner føres ud i livet.

- Vi oplever stor usikkerhed og frustration blandt borgerne herude. Det er fuldt forståeligt, for de foreslåede linjeføringer vil få stor indflydelse på vores landsbyliv. Derfor mener vi, at Banedanmark må møde op og svare på spørgsmål fra borgerne, siger Finn Andersen.

Han har sendt invitationen til Banedanmark samtidig med borgerforeningens høringssvar til de forskellige forslag til jernbaneudfletninger ved Ringsted.

Kun dårlige løsninger

I høringssvaret lægger borgerforeningen ikke skjul på, at samtlige forslag vil få negativ indflydelse på lokalområdet, der i forvejen er meget jernbanetrafikramt, som det formuleres.

»Den nordlige omfartsbane vil ifølge skitserne dele vores landsby og sogn i to. Det vil også betyde, at adskillige huse og gårde ved landsbyen skal nedrives. Denne løsning vil få uoverskuelige konsekvenser for landsbyens borgere«, lyder det i høringssvaret«.

Videre lyder det, at områdets beboere allerede oplever faldende huspriser, efter høringsmaterialet er blevet sendt ud, og at det vil blive næsten umuligt at tiltrække nye borgere til en landsby, der kan blive skåret midt over af en jernbane.

Borgerforeningen opfordrer derfor Banedanmark til at fjerne forslaget om en nordlig omfartsbane hurtigst muligt.

Også forslaget om en sydlig omfartsbane bør fjernes hurtigst muligt, hvis det står til borgerforeningen. Det vil dele den sydlige del af sognet endnu mere end i dag og forslaget har stavnsbundet borgerne i deres huse i området, indtil der er truffet en endelig beslutning om den fremtidige linjeføring.

Håber at få bro genopført

Allerede da Ringsted-Køge-København banen blev anlagt blev sognet delt og samtidig mistede man Adamshøjbroen.

»Vi håber, at Banedanmark vil holde deres løfte og genopføre Adamshøjbroen«, skriver borgerforeningen.

Også den østlige udfletning, som mange i Ringsted Kommune ellers håber på bliver resultatet af de igangværende politiske forhandlinger, kan ifølge Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening få vidtgående konsekvenser for deres landsbysamfund.

»Jo længere østpå denne udfletning kommer, jo mere rammer den vores lokalområde. Vores område er ret støjplaget og en udfletning, hvor den ene bane skal over den anden, vil i det flade landskab betyde, at den kommer ret højt op og dermed påvirker kulturlandskabet«, påpeges det i høringssvaret, der afslutningsvis kommer med borgerforeningens favoritløsning.

»Udfletningen bør ske ved en underføring tæt ved Ringsted, hvor banen i forvejen er et godt stykke over det omgivende landskab.«

Desuden foreslår man, at den kommende omfattende godstrafik til og fra Københavnsområdet via Fehmern-forbindelsen bliver ledt via Køge og Haslev til Vordingborg.