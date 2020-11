Et billede af lidt nyere dato. Muligvis fra tiden den forrige torveomlægning.

Borgere til kamp for brosten

Om kort tid begynder arbejdet med at fjerne de gamle slidte brosten fra det omdiskuterede og ombyggede torv i Ringsted bymidte for at give plads til en ny stenbelægning magen til den, der allerede findes på den nye del af Torvet.

Det rejser spørgsmålet: Hvad skal der blive af de eftertragtede brosten, som man fjerner? Og hvad er der blevet af de brosten, som engang lå på Torvet?

En Ringstedborger, Helle Lundsgaard, har stillet et såkaldt borgerdrevent forslag til byrådet om, at brosten fra Torvet ikke må sælges til andre byer, men i stedet skal genbruges i Ringsted by.