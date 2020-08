Billedet her er fra sidste års Stafet for Livet i Ringsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere samler penge ind sammen og hver for sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere samler penge ind sammen og hver for sig

Ringsted - 25. august 2020 kl. 11:12 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styregruppen for Stafet For Livet i Ringsted havde håbet på at kunne holde tre alternative arrangementer som erstatning for årets aflyste stafet, der skulle have været afviklet i Lystanlægget i den kommende weekend.

Det har dog været nødvendigt at aflyse to af arrangementerne.

- Vi har aflyst eftermiddagsarrangementet for fightere og deres pårørende på lørdag som følge af udviklingen af smittespredningen af coronavirus i Ringsted for et par uger siden. Vi havde glædet os til at mødes med fighterne - tidligere og nuværende kræftramte og deres pårørende til et par hyggelige timer, men vi må passe på hinanden og selvom arrangementet kunne være blevet gennemført under hensyntagen til gældende regler for afstand har styregruppen fundet det rigtigst at aflyse, skriver formand for styregruppen Ann-Birgit Guldager Nonboe i en mail til avisen.

En planlagt børnestafet i frobindelse med Ringsted Børnefestival i september bliver heller ikke til noget, da Ringsted Børnefestival er blevet aflyst.

- Men vi håber på at kunne vende tilbage med en børnestafet ved næste års børnefestival, oplyser Ann-Birgit Guldager Nonboe.

Til gengæld gennemføres eventen »Sammen og hver for sig«, der begynder i dag og varer resten af ugen. Flere hold og deltagere tager depechen i hånden og laver deres egen private stafet med gå- og løbeture på selvvalgte ruter og tidspunkter i løbet af ugen.

Hygge og samvær er i fokus samtidig med at man får frisk luft og god motion.

- Nogle har fundet personlige sponsorer til at donere et beløb pr. gået eller løbet kilometer. Beløbet vil gå til Stafet for Livet Ringsted, der straks sender beløbet videre til Kræftens Bekæmpelse. Samtidig håber vi i styregruppen på, at nogle af deltagerne vil indsende deres gennemførte kilometer til Pr-gruppen og lægge opslag med tekst og billeder fra deres gå- og løbeture på Stafet for Livet Ringsteds facebookside og Instagram, skriver Ann-Birgit Guldager Nonboe.

Næste års Stafet for Livet Ringsted holdes i weekenden 28.-29. august 2021.