Borgere reagerer: I hundredvis af høringssvar om omfartsbaner

Ringsted - 28. august 2020 kl. 15:37 Af Ulla Jensen

Banedanmark har modtaget 240 høringssvar i høringsperioden for debatoplægget kapacitetsudvidelse ved Ringsted.

Det oplyser områdechef i Banedanmark Thomas Bruun Jessen til DAGBLADET Ringsted.

- Man skal dog være opmærksom på, at nogle mener flere ting, og nogle er afsendere på flere høringssvar. Men 240 er ikke forkert, siger han og tilføjer, at Banedanmark nu skal i gang med at læse og journalføre hvert eneste af de mange svar.

- Vi laver et høringsnotat med et resumé af hvert svar, og hvad vi har gjort ved det, og så bliver det oversendt til det politiske niveau. Tre omfartsbaner og to jernbanebroer i henholdsvis vest og i øst er i spil i debatoplægget, som altså har fået mange borgere til at reagere.

Nyheden om de 240 høringssvar glæder talsperson for Borgergruppen for en østlig udfletning Bjarne Nielsen:

- Det var mange. Det er dybt imponerende. Det lyder af demokrati. Det er dejligt, at så mange mennesker har sat sig så godt ind i tingene, siger han.

Støjreduktion Jernbaneforkæmperen tror, svarene vil have en virkning.

- Jeg tror også, at Banedanmark bliver overvældet af interessen. Jeg håber, det giver en masse inspiration, og at det fører til, at vi får flere undersøgelser af den østlige løsning.

- Jeg ser gode muligheder for at finde en løsning, som et stort flertal kan blive tilfredse med, hvis man vel at mærke koncentrerer sig om undersøgelsen øst for Ringsted.

- Men hvis alle skulle være tilfredse, vil vi gerne have, at støjniveauet og synligheden ved en østlig løsning ikke bliver større, end den er i dag.

Bjarne Nielsen håber, at det svar, som Ringsted Byråd sender, vil være klart, hvad angår anbefalingen af en østlig løsning.

- Hvis man fremhæver ønsket om, at støjniveauet og synligheden skal mindskes mest muligt, kan man lade være at gøre det på en alt for ultimativ måde, siger han.

Forventeligt Banedanmark har ifølge Bjarne Nielsen i et tidligere projekt selv foreslået, at en østlig løsning delvist graves ned i terrænet.

- Tog, der er fire-fem meter nede i jorden, hører man nemlig ikke, siger han.

Ifølge Thomas Bruun Jessen er mængden af høringssvar hverken mere eller mindre end, hvad han selv havde forestillet sig.

- Vi har haft høringer med flere høringssvar og høringer med færre. Men her er det, hvad man kunne forvente.

Man kan læse 22 af de indsendte høringssvar på www.ringstedbanen.dk, som er oprettet af Borgergruppen for en østlig udfletning.