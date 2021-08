Beboere i Dronningensgade frygter, at stofmisbrugere og kriminelle vil præge kvarteret i fremtiden. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgere om skæve boliger: Vi er ikke efter beboerne på nogen måder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgere om skæve boliger: Vi er ikke efter beboerne på nogen måder

Ringsted - 25. august 2021 kl. 11:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Per Kenneth Larsen er glad for at have fået en reaktion fra politisk side.

Efter med sine medborgere Brian Boksa og Jimmy Larsen at have protesteret over otte skæve boliger, der sandsynligvis skal etableres imellem Prinsensvej og Dronningensgade, mener han, at dialog er vejen frem og glæder sig over, at villigheden til at tage et borgermøde.

- Vi møder rigtigt gerne ind til en snak. Vi stiller op til al den dialog, vi kan få. Vi er her ikke for at genere nogen, og politikerne skal bare gøre deres job, siger Per Kenneth Larsen, der igen slår fast, at borgergruppens kritik ikke er rettet mod beboerne i de skæve boliger.

- Det er ikke beboerne, vi er efter på nogen måder, men det er placeringen, når der nu er foreslået andre og bedre placeringer, siger Per Kenneth Larsen.

Udarbejder høringssvar Per Kenneth Larsen, Jimmy Larsen, Brian Boksa og andre beboere i kvarteret omkring Prinsensvej og Dronningensgade er i fuld gang med at udarbejde et høringssvar.

At der ikke mødte politikere op til sidste uges høringsmøde, skuffede ham fælt, for han og kvarterets mange andre fremmødte havde mange spørgsmål til Britta Nielsen (SF), formand i social- og arbejdsmarkedsudvalget.

- Det er lidt skuffende, at de ikke mødte op, men hvis de ikke var inviteret, møder de selvfølgelig heller ikke op, siger Per Kenneth Larsen, der i høringssvaret ikke vil koncentrere sig om lokalplan, udformning eller andre ting.

- Det er alene placeringen, vi frygter vi karambolere med et kvarter, hvor der bor rigtigt mange børnefamilier, siger han.

Accepterer beslutning Når administration og udvalg peger på placeringen på Køgevej 49A, er det, fordi den er bynær og ligger tæt på socialpsykiatrien.

- Man kan godt sige, at det er smart at have det hele samlet, men der er heller ikke plads til at udbygge eller udvide på Køgevej. På Regimentet har man allerede rigtigt meget plads, siger Per Kenneth Larsen og slår fast:

- Men vi accepterer selvfølgelig placeringen, hvis politikerne godkender den.