Hvis man finder en død fugl, kan den indrapporteres via en app eller fødevarestyrelsens hjemmeside. Foto: Thomas Olsen

Borgere kan indberette døde fugle via ny app

I øjeblikket indsamler og tester Fødevarestyrelsen fugle fra hele Danmark på grund af udbruddet af fugleinfluenzaepidemien. Hvis man finder en død fugl, skal man undlade at røre ved den.

Man kan i stedet for indrapportere dens placering til Fødevarestyrelsen via appen »Fugleinfluenza Tip«, som kan downloades til ens mobiltelefon i Google Play og AppStore.

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom man har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter man har indberettet den, skal man regne med, at den ikke bliver samlet ind.

Hvis man finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen, oplyser styrelsen på sin hjemmeside.