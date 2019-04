Se billedserie Byrådspolitiker Finn Andersen (K) ses her sammen med administrerende direktør i jord.dk Rolf Mørk Nielsen (i midten) og formand for Grundejerforeningen Vænget Stine Rasmussen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Borgere kæmper for gratis støjvold

Ringsted - 29. april 2019 kl. 15:20 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor gruppe parcelhusejere i Benløse ved Ringsted har siden 1990'erne været stærkt generet af trafikstøj fra Vestmotorvejen. En manglende støjvold har givet den stadig stigende trafikstøj ideelle muligheder for at genere en hyggelig grillaften på terrassen.

Grundejerforeningen Vænget har forsøgt at tage sagen i egen hånd. Bestyrelsen har med formand Stine Rasmussen i spidsen indgået en alliance med firmaet jord.dk, der lever af at skaffe deres kunder af med overskudsjord ved større byggeprojekter.

- Vi kan få anlagt en gratis støjvold, som samtidig kan fungere som et rekreativt område. Det, synes vi, er et fantastisk tilbud, men vi har meget svært ved at få kommunen med på ideen. Det frustrerer os, siger Stine Rasmussen.

Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten (V), efterlyser svar på en række spørgsmål for at kunne forholde sig til projektet, og heller ikke formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S) vil love, at en løsning er på vej inden for de kommende år.

- Idéen kan helt sikkert være udmærket, men jeg havde en række spørgsmål, der ikke kunne besvares på mødet, så det er måske derfor, at jeg er blevet opfattet som om, at jeg ikke var så begejstret, siger borgmesteren til DAGBLADET.

Han ønskede blandt andet svar på, hvor lang tid det vil tage at anlægge volden og hvilke konsekvenser det har for beboerne i området undervejs i anlægsperioden for eksempel i form af meget tung lastbiltrafik i beboelsesområderne.

- Det er en kompleks udfordring, for vi ønsker en løsning, som kommer flest mulig beboere i Benløse til gode. For at en støjvold skal have en effekt, skal den vel op i 25 meters højde og det kræver en ret bred bund. - Det er en kompleks situation, for der er jo også udvikling i erhvervsområdet ved Eventyrvej og her ønsker virksomhederne jo at få synlighed ud mod motorvejen. Jeg tør ikke love, at vi finder frem til en løsning inden for de kommende år, siger Per Flor.

Anderledes positiv er Konservatives Finn Andersen. Han synes, det er oplagt at tage imod den gratis gave, så kommunen langt om længe kan levere den lovede støjvold.

- Vi har presset på siden 2013-2014 og siden har også Dansk Folkeparti presset på. Der er sat en million kroner af i budgettet til at komme videre, siger han.