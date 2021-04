Borgere jubler: Udskældt jernbaneløsning droppes

En planlagt og udskældte jernbanebro - kaldet den vestlige udfletning - som skulle rage mange meter op ved et boligkvarter i Ringsted er nu endegyldigt skrinlagt at dømme efter regeringens nye infrastrukturplan.

Planens projektoversigt for Region Sjælland viser, at regeringen nu satser på at undersøge to alternative løsninger, nemlig en østlig udfletning og en kort sydlig omfartsbane.

»Næste skridt er en udarbejdelse af en VVM-undersøgelse af en østlig udfletning og en kort sydlig omfartsbane, som præsenteret i Banedanmarks forundersøgelse«, hedder det i oplægget.