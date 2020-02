Efter kritik fra 28 medlemmer af den 5600 medlemmer store antenneforening blussede debatten op på Facebook.

Send til din ven. X Artiklen: Borgere fortsætter kampen efter skrinlagt politianmeldelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere fortsætter kampen efter skrinlagt politianmeldelse

Ringsted - 11. februar 2020 kl. 13:46 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af januar blev Ringsted Antenneforening politianmeldt af 28 borgere for at være blevet sendt til inkasso uden foregående varsel fra foreningen.

Læs også: Antenneforening står stadig stærkt

Allerede ugen efter kunne Midt- og Vestsjællands Politi dog meddele de vrede medlemmer, at man havde besluttet at standse efterforskningen.

Der var tale om et privat anliggende, et såkaldt civilt søgsmål, ifølge politiet.

- Selvom jeg aldrig selv har set skyggen af en politianmeldelse, tænker jeg umiddelbart, at politiet ikke har haft grundlag for at gå videre med sagen, siger Robert Vingaa, formand i Ringsted Antenneforening, der eftersigende skulle have brugt 70.000 kroner i advokatomkostninger på sagen, der startede i december måned.

- Vi synes, det er en skam, at de resterende medlemmer skal ofre det, men det er også, fordi vi har gjort alting lige efter bogen. Har de bedt om aktindsigt, har vores advokat selvfølgelig givet dem det, men de har ikke troet på det og gået til politiet i et spinkelt håb om at få pengene tilbage.

Fortsætter kampen I spidsen for politianmeldelsen af Ringsted Antenneforening stod Sanne Andresen, Rene Krøll eller Mickhael Monthieux. Selvom politiet har skrinlagt den ønsker de at gå videre med deres anklage som et såkaldt gruppesøgsmål:

- Det er blevet en principsag, for hvis vi ikke gør noget nu for at undersøge, om der er fejl i systemet, kan det være, det fortsætter. Det er for at komme til bunds og forhåbentlig få lukket sagen engang for alle, så det samme ikke sker for andre i fremtiden, siger Sanne Andresen. Hun ikke stiller sig tilfreds med, det Ringsted Antenneforening har givet dem indsigt i: - Det eneste, de har sendt til os, er kopier af regninger, men det kan vi ikke bruge til noget. Alle og enhver kan tage en kopi af en regning, og påstå den er sendt. Ifølge Robert Vingaa er sagen kun startet, fordi der er medlemmer, der ikke ønsker at betale for en ydelse, de har fået. - Har man fået en ydelse og ikke betaler for den, er vi forpligtede til at reagere på det, ikke bare overfor os selv, men hovedsageligt alle vores betalende medlemmer, siger formanden og tilføjer: - Vi har fulgt lovgivningen, reglerne og har haft advokat inde over en sag, der reelt set har været et host fra en enkelt procent af vores 5600 medlemmer, der ikke ønsker at betale for noget, de har fået. Vi har fra dag et vist, at vi har rent mel i posen.

1 procent Ifølge Robert Vingaa er sagen kun startet, fordi der er medlemmer, der ikke ønsker at betale for en ydelse, de har fået. - Har man fået en ydelse og ikke betaler for den, er vi forpligtede til at reagere på det, ikke bare overfor os selv, men hovedsageligt alle vores betalende medlemmer, siger formanden og tilføjer: - Vi har fulgt lovgivningen, reglerne og har haft advokat inde over en sag, der reelt set har været et host fra en enkelt procent af vores 5600 medlemmer, der ikke ønsker at betale for noget, de har fået. Vi har fra dag et vist, at vi har rent mel i posen.

relaterede artikler

Stormombrust tv-forening meldt til politiet 31. januar 2020 kl. 09:38

Borgere er få skridt fra at politianmelde omstridt forening 03. januar 2020 kl. 14:47