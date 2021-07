Borgere fordømmer grenkast fra bro

Natten til torsdag var to unge gerningsmænd på spil, da de kastede en gren med en diameter på otte centimeter og en længde på en halv til en hel meter ned fra en gangbro, da en last bil nærmede sig.

Efterfølgende blev de to mænd hurtigt fanget af politiet og er nu under afhøring.

Episoden, hvor lastbilchaufføren måtte bremse hårdt op for at undgå at køre galt, skaber stor vrede og forargelse blandt borgerne i Ringsted.

»Unge mennesker bliver sgu mere og mere afstumpede og syge i hovedet. Hvad med at forældrene tog sig tid til at opdrage og lære børnene respekt og empati over for andre, i stedet for at skrabe materielle goder samme,« skriver en anden Ringsted-borger, mens der også bliver slynget ud med en kritik af de unge mænds forældre.