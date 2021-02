Man skal have opbakning fra 200 borgere for at få sit forslag politisk behandlet af byrådet.

Borgerdrevne forslag er kommet for at blive

Borgerdrevne forslag er kommet for at blive i Ringsted Kommune. Et enigt byråd har vedtaget at fortsætte ordningen og først lave en ny evaluering i andet år af den nye byrådsperiode.

Der skal opbakning fra 200 borgere fra kommunen for at få et forslag på byrådets dagsorden. Det er samtidig et krav, at der er tale om et emne, som ikke allerede har været politisk behandlet i den igangværende byrådsperiode.