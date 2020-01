Trafikken propper til i rundkørslen. Med et udvidet outlet, flere tilflyttere og en ny biograf er der udsigt, at det bliver værre, hvis der ikke gøres noget. Foto: Jens Wollesen

Borger vil fjerne trafikprop: Bilerne skal op i luften

Måske er det her, de gode ideer til at løse trafikproblemerne ved Nordre Ringvej/Roskildevej, rundkørslen og motorvejsbroen, kan fødes. Midt i trafikproppen.

Der er en fordel ved problemer. Problemer får mennesker til at tænke, så det knager. Og tit medfører det, at en ny brillant løsning dukker op og udkonkurrerer de gamle. Bare fordi, der var et problem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her