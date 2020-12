Politiet undrede sig over, hvorfor en stor gravemaskine var ude at køre kort før midnat. Foto: Kenn Thomsen

Borger slog alarm da gravemaskine kørte på cykelsti kort før midnat

Mandag aften klokken 23.22 anmeldte en borger til politiet, at en stor gravemaskine kom kørende på cykelstien på Sorøvej i retning mod Ringsted.

Føreren oplyste til politiet, at gravemaskinen var en, han havde lånt, men da politiet efterprøvede historien, viste det sig, at den 52-årige ikke havde fået lov til at låne gravemaskinen.