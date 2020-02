Se billedserie Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal onsdag tage stilling til, om der skal ændres i standardskrivelser til sygemeldte borgere. Foto: Anders Ole Olsen

Borger klager over »kold« og »fremmed« tone i post fra kommunen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted skal onsdag tage stilling til, om formuleringerne i breve til sygemeldte borgere skal ændres. Borger klager over ’kold’ og ’fremmed’ tone.

En anerkendelse af hans situation og et 'god bedring.' Det var to små ting, som ville have gjort en verden til forskel for en stressramt borger, der i forbindelse med sin sygemelding modtog et standardbrev fra Ringsted Kommune. Tonen i brevet fandt han 'kold' og 'fremmed' og borgeren fandt det derudover stressende, at kommunen straks gik i gang med at liste deadlines, procedurer og instrukser op.

Borgeren har klaget sin nød til Andreas Karlsen fra Konservative, der efterfølgende har bedt om at få sagen drøftet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Jeg tænker, at borgeren har en valid pointe i, at det ved gennemlæsning virker unødvendigt koldt, når vores standardskrivelse til sygemeldte borgere hverken indeholder en anerkendelse af vedkommendes situation eller ønsket om bedring, skriver Andreas Karlsen i oplægget til sagen.

Han fremhæver, at det vil være forholdsvis let for kommunen at ændre i standardskrivelsen, der 'må forventes at sendes ud til hundredevis af sygemeldte borgere' hvert år.

Uforskammet tone Det er ikke første gang, at tonen i breve fra Ringsted Kommune er til debat politisk. Den sygemeldte byrådspolitiker, Jan Vagn Jakobsen fra Enhedslisten, bragte for en række år tilbage en sag op om selvsamme, da han selv havde haft en dårlig oplevelse med kommunikationen fra kommunen. I et brev fik han 10 dage til at dokumentere, at hans bi-indtægt - hans løn for at sidde i byrådet - var lovlig. Ellers ville han miste sin ledighedsydelse. Det brev oplevede Jan Vagn Jakobsen som truende.

- Jeg oplevede en uforskammet tone dengang, og jeg hører fortsat fra psykisk sårbare personer, at de oplever det samme, og at det er noget, der rammer dem hårdt. Derfor glæder det mig, at Andreas Karlsen har valgt at sætte det her på dagsordenen igen, siger Jan Vagn Jakobsen.

Politikeren, der vender tilbage til byrådet til foråret, oplevede ikke, at den daværende sag ændrede noget.

- Det blev lovet, at der ville blive strammet op og komme en bedre tone, men det er ikke min opfattelse, at det er sket, siger Jan Vagn Jakobsen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget holder møde onsdag klokken 17.00.