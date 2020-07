Borger faldt over metalrør

Pludselig lå Birthe på fortovet. Hun var faldet over et metalrør, der stak en centimeter op fra fortorvet lige ved Nordea-bankens hovedindgang på Sct. Knudsgade.

Det skulle egentlig have været en hyggelig formiddag for Kai og Birthe Nielsen.

- Det er klart, at sådan noget ikke bare skal have lov at blive stående, så derfor kontaktede jeg kommunen med det samme for at få den fjernet, siger Kai Nielsen, der ikke bare har klaget, men også indsendt en anmodning om erstatning.