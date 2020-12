Borger: Vi er slet kke gearet til elbiler

Der skulle snart have holdt en elbil på Pileborggade 4, men langsom sagsbehandling i Ringsted Kommune har efter sigende fået Thomas Madsen på andre tanker.

Efter at have ansøgt kommunen om tilladelse til at lægge en el-kabelkanal ud fra lejligheden for en måned siden, et tidspunkt, hvor Ringsted Forsyning ironisk nok alligevel havde gravet Pileborggade op for at lægge klimavenlig fjernvarme, har Thomas Madsen tæt på opgivet: Gaden er nu lukket igen uden kabelkanal og drømmen om en grøn billøsning.