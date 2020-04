Boligselskab om Dampmøllen: Regner med første spadestik sidst på året

Boligselskabet Alliken er ikke et kendt navn i Ringsted, og Dampmølle-projektet er da også deres første af slagsen her i byen.

- Boligselskabet Alliken har plantet flag mange steder på Midt- og Vestsjælland, så det er naturligt, at de nu interesserer sig for Ringsted. Dampmøllen ligger centralt og fredeligt, og vi er sikre på, at de nye boliger vil være lette at udleje, siger Karsten Pedersen, der er projektudviklingschef i Domea, til DAGBLADET.

Den indgåede købsaftale med Uffe Jakobsen er betinget af, at Ringsted Byråd giver grønt lys og støtter projektet med 14 millioner kroner. Karsten Pedersen er fortrøstningsfuld.

- Vi har haft en lang dialog med kommunen og sikret os, at projektet lever op til alle deres krav. Derfor har jeg en forhåbning og en forventning om, at det falder på plads, siger Karsten Pedersen.