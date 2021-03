Forretningsfører i Andelsboligforeningen af 1941 Asger Dirch Poulsen ses her under opførelsen af boligforeningens seneste boligprojekt Brohuset, der nu er færdigt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Boligforening: Det kan meget hurtigt gå galt

I en lille boks på en mur, hænger der noget, som kan være afgørende for et menneskes skæbne. For når hjertet stopper med at slå, kan en hjertestarter indenfor rækkevidde være det, der skal til for at starte det igen.