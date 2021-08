Send til din ven. X Artiklen: Bolig- og erhvervsboom trækker flere til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bolig- og erhvervsboom trækker flere til

Ringsted - 14. august 2021 kl. 05:51 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Ringsted: Ifølge en indbyggerprognose fra 2013 skulle der bo 34.118 personer i Ringsted Kommune, når året skiftede fra 2020 til 2021. Kommunen har siden 2017 brugt 500.000 kroner årligt på en bosætningskampagne, der skulle trække folk til Ringsted, og indbyggertallet har nu oversteget forventningerne, men hvilken rolle spiller slogans som »Ringsted Rykker« eller »Midt i Mulighederne« i virkeligheden?

- Efter vi afsluttede »Ringsted Rykker«, lavede vi en kendskabsundersøgelse, hvor vi kunne se, hvor mange den tidligere kampagne nåede ud til. Og der kunne vi se, at vi kom godt om det med målgruppen, men at vi manglede det lokale. »Ringsted Rykker« var vores kick-off kampagne, så derfor har vi jo selvfølgelig justeret den til, baseret på den feedback der kom på den, fortæller Maria Højland Mikkelsen, som er udviklingskonsulent for Ringsted Kommunes branding og marketingskampagner.

Steget med 5000 på 20 år

De sidste 20 år er befolkningstallet steget med omkring 5.500 indbyggere, og der bor nu 35.054 personer i Ringsted Kommune, hvor der i år 2000 kun boede 29.547 indbyggere. Og indbyggerprognoserne spår at dette tal kun vil stige, og at der i 2032 vil bo 38.485 indbyggere i Ringsted Kommune.

Maria Højland Mikkelsen fortæller, at marketingskampagnerne har båret frugt, og at deres undersøgelser af kampagnernes effektivitet, altså har vist, at kendskabet til Ringsted er steget på baggrund af kampagnerne.

- Vi kan se i undersøgelserne, vi har lavet efter den første kampagne, at kendskabet til Ringsted er steget. Målgruppen er jo primært unge børnefamilier fra København, som er vokset ud af den lille to-værelses i byen, så derfor har vi også markedsført os på de attraktive boliger der er i Ringsted, og placeringen og transportmulighederne til København. Men vi har også lagt vægt på, at vi ikke bare er en forstadsby til København, men at vi også har vores eget by- og kulturliv.

En mere autentisk historie

Hun fortæller også, at idéen med at bruge influencere i den nye kampagne, primært var at fortælle en mere autentisk historie om Ringsted, og hvordan det er at bo her:

- Vi tænkte, at den mest autentiske fortælling om Ringsted kunne dem fra Ringsted selv fortælle, og derfor blev influencere en del af den nye kampagne, »Midt i Mulighederne«, som vi lancerede i 2019, og som foreløbig løber til 2022.

- Vi startede samarbejdet med influencerne i løbet af efteråret 2020, hvor vi i samarbejde med et bureau holdt en række møder. Her blev de klædt på til blandt andet at tage gode billeder, skrive tekster og lave video. Og så gik arbejdet sådan for alvor igen omkring februar i år, tilføjer hun.

Boligbyggeri boomer

I en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune tilbage i juni 2021, tillægges boligbyggeri og erhvervsområder mere vægt i forhold til tilflytningen.

Her får især nye boligområder, Business Park Ringsted og et stigende antal jobs indenfor kommunegrænsen primært skylden for det stigende indbyggertal.

I pressemeddelelse siger Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten (V):

- Jeg tror, det er tydeligt for alle, der går rundt i Ringsted by, at der er gang i boligbyggeriet. Der skyder nye byggerier op flere steder i byen, og samtidig er der flere nye, større boligområder på vej både i Ringsted by og i flere af vores landdistrikter. De mange nye boligbyggerier skyldes jo, at der en stor interesse for at flytte til Ringsted Kommune, og at vi kan se i befolkningsprognoser, at det er en interesse, der vil vare ved de kommende år.