MoBibben startede som et projekt, der skulle køre til og med september 2019. Siden har byrådet besluttet at projektet fortsætter, indtil der foreligger en politisk beslutning om den fremtidige drift - det sker mandag.

Bogcontainer har gjort biblioteket mere nærværende

Sidste år besøgte fire gange så mange lånere bibliotekets bogcontainer Mobibben i forhold til bogbussen - mandag bliver Mobibbens fremtid behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

At containere kan danne ramme om andet end transport og logistik, er Mobibben et soleklart bevis på.

Landets første flytbare bogcontainer, der som et forsøg turede rundt i Ringsteds større landsbyer sidste år, har nemlig oplevet så stor succes, at både bibliotekschefen og lokalforeningsformand før mandagens udvalgsmøde opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget til at køre videre med den i en eller anden form.

- Hvis der er økonomi til det, foreslår bibliotekerne, at lokalområderne fortsat dækkes af en mobbib, siger Anders Clausen, chef for Ringsted Bibliotek, mens Poul Otto Nielsen, fhv. formand i Vetterslev-Høm Borgerforening, istemmer:

- Den er blevet modtaget godt og positivt, så det ville være en skam at sløjfe den.

Opfyldt alle kriterier Mobibben blev i 2017 bevilget af Slots- og Kulturstyrelsen i Ringsted, som det første forsøg i Danmark på at gøre biblioteket mere nærværende i landområderne - noget, Mobibben fint er lykkes med, ifølge en undersøgelse lavet af Ringsted Kommune.

Undersøgelsen viser, at der i april, maj og september blev udlånt 504 bøger i Mobibben, mens bogbussen året før havde 207 udlån. 473 benyttede tilbuddet, hvilket er fire gange så mange som bogbussens 110 året før.

Mobibben Ifølge Ringsted Kommunes undersøgelse har Mobbiben gjort biblioteksbrugen ”nemmere og mindre afhængigt af planlægning og faste tidspunkter i brugernes hverdag” og derfor mere nærværende.

84 procent er tilfredse med tilbuddet, mens 81 procent oplever det som en forbedring af bibliotekets service, viser en brugerundersøgelse besvaret af 49 borgere.

1. oktober 2018 havde 19 brugere bogbussen som afhentningssted, mens 40 havde Mobbiben året efter.

I 13 uger fordelt med 9 uger i april/maj 2018 og 4 uger i september 2018 var der 207 udlån i Bogbussen, mens Mobbiben havde 505 udlån i tilsvarende uger i 2019.

Kommunen foreslår fire modeller for Mobbibens fremtid: (At beholde den ene og første eller helt skippe den og køre videre med bogbussen alene. Disse koster ingenting, mens kommunen skal lægge hhv. 400.000 og 700.000 kroner, hvis de ønsker at anskaffe sig en eller to flere bogcontainere. - Mobibben har opfyldt alle styrelsens succeskriterier. Også selvom der selvfølgelig er forskel på, hvordan den er blevet modtaget i de forskellige landsbyer, er den overvejende blevet mødt af mange positive tilkendegivelser, siger Poul Otto Nielsen om den flytbare bogcontainer, der sidste år blev prøvekørt i landsbyerne Nordrup, Bringstrup, Vetterslev og Ørslev.

- Mobibben giver simpelthen en større fleksibilitet, for man har bare flere muligheder for låne og aflevere bøger, når det passer én, siger han.

Fire modeller Når Kultur- og Fritidsudvalget stimler sammen på mandag, kan de enten pege på at beholde den ene, helt nedlægge den og i stedet køre videre med bogbussen eller udvide med en eller to flere bogcontainere. Mens de to første modeller er gratis, koster de sidste to henholdsvis 400.000 og 700.000 kroner.

- Der er ikke nogle dårlige løsninger, for der er et tilbud til lokalområderne i dem alle, og det er måske det vigtigste. Som bibliotek vil vi gerne tilbyde den bedst mulige service, men det skal også hænge sammen med kommunens økonomi, siger bibliotekschef Anders Clausen, mens Poul Otto Nielsen håber, at man vil kunne finde penge til at få én ekstra mobbib, så den kan komme ud til otte i stedet for fire landsbyer.

- Det ville være noget af et tilbageskridt, hvis man ikke engang kan beholde den ene, vi i forvejen har, men det kunne være på sin plads at finde en løsning, der dækker alle landsbyer i kommunen, siger han om landsbyer som Jystrup, Vigersted og Høm, der fortsat kun vil få en bogbus forbi, hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at fortsætte med en mobbib.

- Hvis man vælger at få flere mobibber, mener jeg også behovet er til det, siger han og nævner Dagli'Brugsen i Høm som en central mulighed for biblioteksservice til områdets mange indbyggere.

Fortsat behov for bogbus? Mens bogbussen kommer hver uge på et fast tidspunkt, bliver Mobibben parkeret i en landsby over en hel uge, men med fire ugers mellemrum.

Anders Clausen mener, at der fortsat vil være behov for bogbussen, der igennem mange år har forsynet landsbyerne i Ringsted Kommune med bøger.

Det ene og andet tiltaler nemlig to forskellige målgrupper.

- Vi ved nu, at Mobibben tiltrækker flere end bogbussen, men det er jo også forskellige borgere, der benytter sig af hvert tilbud, siger bibliotekschefen og tilføjer:

- Mobibben gør jo, at man når som helst kan afhente og aflevere biblioteksmaterialer i løbet af en uge, men glemmer man det, går der fire uger, før den kommer tilbage i modsætning til bogbussen, der kommer hver uge. Et samspil mellem de to tilbud ville være helt optimalt.

Poul Otto Nielsen mener, at bogbussen i så fald skal ses efter i sømmene.

- Bogbussen er så gammel og slidt, at den snart trænger til en udskiftning. Og for landsbyernes skyld ville jeg hellere vælge en flytbar bogcontainer end en dyr bus, der kun kommer en halv time om ugen.