Bofællesskab får 26 nye boliger og fællesarealer

Ringsted - 23. maj 2018

Om kap med solen strålede beboere, medarbejdere og et væld af talere, som gerne ville sige et par ord, da Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie holdt indvielsesfest på Ærtekildevej.

- Det er så dejligt. Hvis der er noget, vi har brug for her, er det albuerum. Alle beboerne her har en form for autisme foruden andre diagnoser. Nu har vi mere plads. Det er helt fantastisk med flere fællesstuer, sagde en glad forstander Rikke Christensen.

- Udvidelsen betyder, at beboerne i høj grad kan vælge fællesskabet til og fra. Nogle kan sidde i en fællesstue og se krimizonen, i en anden stue kan de spille eller spise sammen, siger hun og fortæller, at der også er lavet fitnessrum og slyngelstue med billardbord, airhockey og flippermaskine.

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie har i lang tid haft en venteliste med ansøgere til at få en lejlighed. Nu er det muligt at komme til bunds i listen. De 26 nye boliger er indrettet med køkken, bad, stue og soveværelse. Alle lejligheder er endnu ikke taget i brug, men det er blot et spørgsmål om tid.

- Vi håber, der er fyldt til august, men det gør ikke noget med en flydende overgang. Hvis indflytningen sker i roligt tempo, er det godt, siger Rikke Christensen.

Fællesarealerne er tænkt som et samlingssted for alle bofællesskabets beboere, både de 36 som bor på Skansen og de 26, som kommer til at have adresse på Ærtekildevej.