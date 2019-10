Annette Klint har mere end 30 års erfaring i at arbejde med og for børn med ordblindhed eller andre udfordringer med at læse. Derfor tør hun som 65-årige binde an med at være iværksætter i sin nye virksomhed læseråd.dk Hun har aldrig prøvet at være andet en offentligt ansat, så det at være sin egen betyder for eksempel, at hun har måttet læse en hel bog om momsregnskaber. Foto: Thomas Olsen

Børns læsning er vigtigst - pensionen må vente

- Jeg bryder mig ikke om, når man i skolerne giver læsning for som »lektie«. Læsning er ikke en lektie, det er en lære for livet, siger Annette Klint.

En smule stramhed i betrækket kan godt præge Annette Klints ansigt, når hun hører fordomme eller almindelig uvidenhed om at være ordblind eller have andre vanskeligheder med at læse, eller når læsning bliver omtalt som en pligt.

