Børns Vilkår har landsindsamling i dag, søndag den 18. oktober. De indsamlede penge skal gå til at drive og udvikle BørneTelefonen. Pr-foto Foto: jeppe carlsen

Send til din ven. X Artiklen: Børns Vilkår har landsindsamling i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børns Vilkår har landsindsamling i dag

Ringsted - 18. oktober 2020 kl. 08:35 Kontakt redaktionen

Aldrig før har Børns Vilkår oplevet så stor interesse fra danskere, der ønsker at samle ind til udsatte børn. Omkring 9.000 indsamlere har tilmeldt sig landsindsamlingen i dag, den 18. oktober, og behovet for støtte er stort.

Sidste år havde BørneTelefo-nen over 55.000 rådgivningssamtaler med børn og unge. Endnu flere forsøgte at komme igennem, men måtte opgive på grund af kø på linjen.

"Min far slår mig næsten hver dag. Han kalder mig dum og uklog. Det gør mig ked af det, og nogle gange har jeg bare lyst til at dræbe mig selv. Ingen vil alligevel kunne huske mig. For alle hader mig. Også mig selv." Denne udtalelse kommer fra en pige på 11 år.

Hver eneste dag er der børn, som kontakter BørneTelefonen, fordi de ikke har andre steder at gå hen. Det er børn, der vokser op med misbrug, vold, overgreb og mobning. Børn, der føler sig forkerte, usikre, bange og alene.

På BørneTelefonen får de gode råd og redskaber til at håndtere det, der er svært. Der er dog også mange børn, der henvender sig forgæves, fordi der er kø på linjen. I 2019 var der næsten 140.000 ubesvarede henvendelser på BørneTelefonen.

Børns Vilkårs landsindsamling den 18. oktober går til at sikre, at endnu flere børn kan få hjælp, når de kontakter BørneTelefonen.

- Det er aldrig børns skyld, når de bliver svigtet af dem, der burde give dem tryghed, og det kræver mod for børn at række ud efter hjælp. Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi er der til at besvare deres opkald. Men lige nu modtager vi langt flere henvendelser, end vi kan besvare. Vores landsind-samling skal være med til at sikre, at ingen børn står alene med deres problemer, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, i en pressemeddelelse.

- Mange børn er blevet mere udsatte under coronakrisen. Coronakrisen har kun gjort det endnu tydeligere, hvor vigtigt det er, at børn har et sted at række ud - og krisen ser ud til at have forstærket danskernes lyst til at hjælpe udsatte børn. I hvert fald har Børns Vilkår aldrig oplevet så stor en interesse for at samle ind, og det er vi ekstremt taknemmelige for.

- Da samfundet lukkede ned, kom rigtig mange børn i klemme. Mange fik sat deres sag på pause og blev isoleret i hjem med vold og misbrug. Der var også flere, der fortalte, at deres udfordringer med for eksempel angst og selvskade blussede op igen. Det er helt afgørende, at børn nu og fremover har et sted, hvor de anonymt kan række ud efter hjælp og sætte ord på det, der er svært, siger Rasmus Kjeldahl.

I 2019 havde BørneTelefonens frivillige rådgivere over 55.000 samtaler med børn, der havde brug for at tale med en voksen. I mere end 4.600 af tilfældene vakte samtalen mistanke om omsorgssvigt. Særligt henvendelser om fysisk og psykisk vold dominerer i samtalerne om omsorgssvigt.

De indsamlede midler går til at drive og udvikle BørneTelefonen blandt andet gennem rekruttering og uddannelse af frivillige rådgivere. BørneTelefonen har eksisteret siden 1987 og har åbent alle dage året rundt - også juleaften.