Børnenes kunstner står glad på egne ben

Ringsted - 30. maj 2020

Varme og strålende farver og kærlige motiver på Lone Amalie Werners malerier har hidtil kun været en oplevelse for en lukket skare af mennesker - i alderen 0-6 år.

Nu er den nyligt pensionerede pædagog for første gang med blandt udstillinerne i »Kunst i Pinsen«. Det endte på førstedagen lørdag med rørte øjne i baghaven hos Lone og Knud Werner på Ægirsvej 4 i Benløse ved Ringsted.

Lone Amalie Werner er en meget kendt og afholdt maler hos børn, der gik i Børnehuset Rosengården i Ringsted, indtil kommunen lukkede den i 2016.

Da Lone Werner blev ansat, var væggene var hvide og hospitalsagtige.

- En af mine kolleger synes, jeg var god til at male, så hun spurgte, om jeg ikke kunne male et billede på en væg på en af stuerne. Det skulle være noget med fisk. Så gjorde jeg det, fortæller Lone Werner.

Det blev en kæmpe succes. Rosengården endte med at være den nok mest udsmykkede daginstitution i hele Ringsted Kommune med malede vægge i glade farver på alle stuer og gange. Men Lone Werner er for beskeden til at synes, det var hendes fortjeneste.

- Børnene var med i alt. Jeg synes jo ikke, det var pædagogernes opgave at være kreative. Vi skal støtte børnene i at være det, mener Lone Werner.

Det var nu meget hendes pensler, der satte farver og motiver på væggene. Men børnene var med.

De blev for eksempel udstyret med opvaskebørster og malede vindueskunst.

Opvaskebørsterne fortæller meget godt, at Lone Werners kunst blev til på børnenes præmisser. De brugte opvaskebørster simpelt hen fordi, de har brede håndtag og er nemmere at styre for små hænder helt nede i vuggestuealderen.

Til glæde for sarte børn

Lone Amalie Werner har siden hun gik på efterløn i januar søsat Galleri LAW, og »Kunst i Pinsen« er så hendes debut som ny galleriejer og kunstner.

- Nej, jeg er ikke kunstner, jeg maler bare. Men jeg havde så meget, så jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt at prøve at være med i Kunst i Pinsen. Jeg håbede bare, der ville komme et par stykker, og hvis jeg solgte et enkelt billede, vil det være superdejligt, sagde Lone Amalie Werner med rørte øjne lørdag eftermiddag.

For der kom allerede på førstedagen af Kunst i Pinsen pænt mange besøgende. Men de rørte øjne kom især af, at tilværelsens tilfældigheder nogle gange mager sig sådan, at man kan komme helt i tvivl, om det nu er tilfældigt:

Lone Werner har været kreativ og malet altid, men hun fik for alvor lov at udfolde sig mere offentligt til glæde for små børn i Rosengården.

Om ikke så længe får Skolehjemmet Skovgården i Fuglebjerg en afdeling for små, anbragte børn. De bliver mødt af varme, strålende farver og kærlige motíver på væggene fra fire af Lone Werners billeder, der blev købt af nogle af hendes gæster til Kunst i Pinsen.

- Jeg er så rørt. Jeg plejer at sige, at mine billeder skal man kunne blive glad i låget af. Nu kan de være med til at give noget glæde til børn, der virkelig har brug for det, siger Lone Werner.