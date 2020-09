Der kommer nu til at sidde fem fastansatte sagsbehandlere i Børne-Ungeforvaltningen, der også får eftergivet en gæld på i alt 1,8 millioner. Foto: Anne Wandahl

Børnenes forvaltning får flere medarbejdere og mindre gæld

Ringsted - 29. september 2020 kl. 19:53 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

For mange børnefamilier i Ringsted Kommune har længe oplevet en mildt sagt middelmådig behandling, når de af forskellige grunde har brug for kommunens hjælp i Børne- og Ungeforvaltningen.

Det, håber byrådet, at have gjort end ende på nu i budgetforliget for 2021.

Der er fundet pengene, 2,5 millioner kroner om året, til at gøre fire midlertidige stillinger som sagsbehandler permanente og oprette yderligere en stilling.

- Med fem faste stillinger mere, skulle vi gerne have sikret, at den enkelte medarbejder har en rimelig sagsmængde, siger Klaus Hansen (V), formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

De hidtil midlertidige stillinger er et af de forsøg, der er gjort på at vende bøtten.

Tidligere i 2020 blev en leder i forvaltningen fyret.

Den del af forsøget på at genoprette forvaltningen har dog givet et økonomisk bagslag.

Blandt andet fratrædelsesordningen til lederen betyder, at børneforvaltningen står med en gæld på to gange 900.000 kroner.

Den gæld bliver nu eftergivet, hvilket byrådets partier er enige om, inklusive Dansk Folkeparti, hvor den bankuddannede Daniel Nørhave forklarer regnestykket sådan her.

- Vores økonomiske politik i kommunen er, at hvis en leder bliver fyret, skal den pågældende afdeling selv betale en fratrædelsesordning. Vi tilfører børne- og ungeforvaltningen 2,5 millioner kroner om året til de stillinger, der nu bliver gjort permanente. Så skal de jo ikke bruge 900.000 kroner om året i to år på at afdrage gæld. Det ville svare til cirka to stillinger, siger Daniel Nørhave.