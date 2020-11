Højbohus Vuggestue og Børnehave indførte mange restriktioner i foråret. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Børnehus sender børn og voksne hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehus sender børn og voksne hjem

Ringsted - 02. november 2020 kl. 13:24 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

En institution i Ringsted er nu også ramt af coronavirus.

Læs også: I nyt coronatelt kan man testes på et kvarter

11 børn og fire voksne blev fredag sendt hjem fra Højbohus Vuggestue og Børnehave i Ringsted.

Årsagen var, at et barn var testet positivt for coronavirus.

Institutionen reagerede lynhurtigt.

- Vi lavede med det samme smitteopsporing, og det resulterede i, at 11 af børnene og fire fra personalet blev sendt hjem. Allesammen blev testet lørdag, som var fjerdedagen, og alle svar var negative, siger leder af Højbohus Vuggestue og Børnehave Ulla Daverkosen.

Alle, der blev testet lørdag, skal have foretaget en ny test i dag mandag, som er sjettedagen for smittemuligheden. Håbet er, at den vil vise samme resultat, således at ingen er blevet smittet i institutionen.

- Vi krydser fingre for, at de også er negative. Hvis de er det, kan de komme i institutionen igen med det samme.

Roser familie Hun roser den familie, hvis barn testet positiv.

- De reagerede utroligt hurtigt, da en af forældrene blev smittet. De holdt barnet hjemme allerede onsdag. Det vil sige, at smittevinduet, som det kaldes kun var én dag, nemlig tirsdag. - Der er ingen tvivl om, at den hurtige reaktion, har været en kæmpe hjælp og af afgørende betydning for, at vi kan få det resultat, vi regner med at få i aften eller i morgen.

Institutionen har siden nedlukningen i foråret kørt med strikse retningslinjer for, hvor mange børn, der kan være sammen ad gangen, lige som en lang række andre retningslinjer skal begrænse smittemulighederne.

I det konkrete tilfælde havde barnet været i institutionen fra klokken 8 til 14 og havde derfor kun været sammen med børn fra barnets egen stue.

I ydertimerne er det dog nødvendigt for dagtilbuddet at samle nogle børn fra flere stuer ét sted. Derved vil smitten principielt kunne sprede sig blandt flere af institutionens børn.

Strammer op Blandt de øvrige restriktioner er, at forældre ikke må komme ind på stuerne, men skal blive i gangarealet. Og i indgangsdøren sikrer et system af legoklodser, at der ikke er for mange børn og forældre i institutionen ad gangen.

- Vi har også adskilt pausetiden for personalet, så de ikke er samlet på én gang. Men det her har også fået os til at stramme op. I sommerperioden har vi holdt personalemøder sammen, men det stopper vi med nu, så vi igen holder dem stuevis. Det er en reminder, hvor vi spørger os selv: "Har vi nu styr på det?" Men det synes vi faktisk, at vi har, siger Ulla Daverkosen.

Der er 75 0-6-årige børn og cirka 15 medarbejdere i Højbohus Vuggestue og Børnehave.