Børnehave får grønt lys til udvidelse

Den Frie Børnehave fik mandag aften grønt lys af byrådet i Ringsted til en renovering og udvidelse af institutionen, der giver mulighed for plads til flere børn.

Ringsted - 12. september 2019

I sidste uge kunne DAGBLADET berette, at et stigende børnetal i Ringsted Kommune i de kommende år vil skabe pres på kommunens daginstitutioner, der kommer til at have brug for mere plads. Tallene i rapporten, som COWI har lavet, blev forelagt politikerne på mandagens byrådsmøde. Efterfølgende skulle de tage stilling til et ønske fra Den Frie Børnehave om en udvidelse og renovering af institutionen, som skal skabe plads til flere børn. Det var et ønske, som blev imødekommet enstemmigt. Ønsket går på en udvidelse af institutionen fra 208 kvadratmeter til 280 kvadratmeter, som blandt andet skal resultere i et ekstra grupperum med plads til 10 ekstra børnehavebørn eller seks ekstra vuggestuebørn. Derudover er planen, at indgangspartiet og personalefaciliterne skal have en overhaling.

- Der har længe været et ønske fra forældre og personale om en renovering. Især personale-faciliteterne og toilet og omklædning lever ikke op til den standard, man bør forvente, siger Ole Hemmingsen, der er forretningsfører i Andelsboligforeningen af 1941, som ejer bygningerne.

For smal indgang Samme melding kommer fra Anni Dohn, der er konstitueret formand for bestyrelsen i børnehaven.

- Det er gamle bygninger, og planløsningen er ikke optimal. Det startede egentlig med, at vi gerne ville have en bredere indgang, fordi der som regel er meget trængsel om morgenen, men det kunne ikke ske uden at inddrage personaletoilettet og noget af garderoben. Derfor vurderede vi, at det var nødvendigt med en tilbygning, siger Anni Dohn.

Tilbygningen og renoveringen er samtidig med til at ruste børnehaven til de kommende års forventede stigende børnetal, siger leder af institutionen, Birgit Bøgebjerg Pedersen.

- Når børnetallene varierer fra år til år, så vil vi gerne være fleksible og have mulighed for at rumme flere. Men vi er stadig en lille institution med alt hvad det indebærer, siger Birgit Bøgebjerg Pedersen.

Huslejestigning Andelsboligforeningen af 1941 forventer, at renoveringen vil koste 1,8 millioner kroner, som Ringsted Kommune stiller lånegaranti for. Renoveringen vil resultere i en huslejestigning for børnehaven fra 21.549 kroner om måneden til 25.700 kroner. Et beløb, som forventes at kunne holdes inden for børnehavens aktuelle budget.

Da Den Frie Børnehave er en selvejende institution, får børnehaven tilskud af kommunen til betaling af husleje.