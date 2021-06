Se billedserie Der var kamp om de rigtige tusser ved onsdagens arrangement. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Børn var kreative med FN's verdensmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn var kreative med FN's verdensmål

Ringsted - 30. juni 2021 kl. 17:56 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der blev penslet og tegnet på livet løs, da børn fra Ringsted Kommune fik muligheden for at finde deres kreative gener frem på Valdemarscenen ved Torvet i Ringsted onsdag formiddag.

Temaet for dagen var "Livet på land - skoven," og her fik børnene lov at udfolde sig kreativt med grundig vejledning fra kunstnere.

Der var især fokus på dyr og insekter, og derfor var det primært kunstværker af dette, som børnene skulle forsøge at gøre til deres egne.

Det er Kunst af børn og unge i Ringsted, der stod bag arrangementet, og for dem er det i særdeleshed vigtigt, at børnene får en forståelse for, hvad det kan gøre for dem, når de er kreative.

- Vi synes, det er meget vigtigt, at børn får lov at være kreative helt fra starten. Vi laver jo noget, hvor man kan komme og bruge hele sin fantasi og gå amok i nogle ting, hvor det bliver til noget, og så kan man altid bygge ovenpå, så det kan blive endnu større, siger Jane Hyldgaard, der er ansvarlig og arrangør af eventet.

Forsmag på efterårsferien Onsdagens kreative seancer på Valdemar scenen var blot en forsmag på et større arrangement, som løber af stablen i efterårsferien. Her vil der i en hel uge være kunstudstillinger, hvor børn selv kan få lov at male og derefter fremvise resultatet til offentligheden.

Jane Hyldgaard er da heller ikke i tvivl om, at onsdagens event er et godt afsæt for børnene til at få smag for, hvad der er i vente til efteråret.

- Vi har det store arrangement i uge 42 i efterårsferien. I dag skal børnene kun have det med hjem, men i uge 42 bliver der en kæmpestor udstilling, og det bliver ligesom et fællesværk. Det her er en smagsprøve på det, fortæller hun.

FN's verdensmål Der er dog også en anden mening bag forsøget om at få børn til at være mere kreative. Kunst af børn og unge i Ringsted forsøger nemlig også at arbejde ud fra et af FN's verdensmål.

Helt konkret er der tale om verdensmål nummer 15, som netop har titlen "Livet på land," der handler om at forsøge at skabe bæredygtig udvikling på landet.

- Vi bruger mange genbrugsting, så vi kan få det bæredygtige ind i det. Vi har også fokus på vores dyr, og i dette tilfælde har vi valgt skoven, så vi også kan have nogle snakke med børnene. Det er også derfor, vi har valgt at bruge verdensmålene, fordi det er vigtigt for os at få en bevidsthed om, hvad de kan gøre for os mennesker, forklarer Jane Hyldgaard.

Børnearrangementet var desuden en del af Summer Days i Ringsted, hvor der er forskellige events frem til september.