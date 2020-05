Onsdagsgøgl i Klosterhaven i juli er en klassiker, der normalt samler mange mennesker. Der er booket optrædende til fem onsdage i år, men det kan godt være, at man må finde sig i større afstand og mere spredning som publikum end normalt som her. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Børn og unge skal ikke snydes for en sommer fuld af oplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn og unge skal ikke snydes for en sommer fuld af oplevelser

Ringsted - 15. maj 2020 kl. 14:35 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark holder sommerferie i Danmark i år. Det er derfor muligt, at der vil være mange flere børn og unge hjemme i Ringsted Kommune end i normale somre uden verdensvirus.

De skal ikke snydes for en skoleferie med et bredt udvalg aktiviteter og oplevelser. Derfor er årets program for sommersjov i Ringsted netop udkommet.

Sommersjovs tovholder er Flemming Beck Christensen fra Ringsted Kommunes fritidsforvaltning. Han fik allerede torsdag den første aflysning og den første ændring til programmet, men det skal børn, unge og deres forældre ikke lade sig slå ud af.

For det vil være synd både for dem og for de foreninger og kommunale institutioner, som i de her virusbelastede tider medvirker i årets sommersjov.

- Vi vil hellere risikere aflysninger end helt at lade være med at lave nogle gode tilbud til børn og unge. Vores buket af aktiviteter er også i år i høj grad bundet op på foreninger, der har overskud og energi til at lave noget for børn og unge i sommerferien. Jeg er uroligt glad for, at foreningslivet igen i år bakker op om det.

- Vi kan faktisk tilbyde nogenlunde lige så mange aktiviteter, som vi plejer, men med forbehold for ændringer, siger Flemming Beck Christensen.

Derfor er der bestilt gøglerer og artister til julis 5 onsdage med show i Klosterhaven, Tennisklubben, karatekluberne, roklubben, danseforeningerne, biblioteket, musik- og kultirskolen, den grønne guide og mange andre har aktiviteterne forberedt.

Noget er dog allerede ændret på grund af virusreglerne.

Landbrug og Fødevarer udsendte torsdag formiddag pressemeddelelse om, at man i år aflyser alle sommerens madskoler for børn og unge.

Så derfor er 4H's to madskoler i Ringsted allerede udgået af programmet.

Senere på dagen måtte Ringsted Museum og Arkiv kontakte Flemming Beck Christensen med en ændring til det nye program.

Museets workshop i at brodere som i middelalderen ændres i stedet til middealdermad over bål, da afstandskrav ikke kan holdes, når børn skal lære at sy.

De medvirkende i sommersjov håber, at tiden er en hjælp. Der er stadig over en måned til skoleferiens start og endnu længere til det nye skoleår begynder i august.

Man skal have bopæl i Ringsted Kommune for at kunne deltage i sommersjov for børn og unge.

- Nogle aktiviteter har et maximalt deltagerantal. Derfor opfordrer vi til, at men melder sig til nu. Når aktiviteten nærmer sig, må man så holde øje med foreningens hjemmeside eller kontakte arrangøren for at høre, om aktiviteten gennemføres eller ej, siger Flemming Beck Christensen.

Langt de fleste af tilbuddene i Sommersjov 2020 er gratis, men nogle koster dog et deltagergebyr blandt andet til dækning af materialer.

Man skal ikke være bekymret for, at pengene går tabt.

- Hvis aktiviteten aflyses, får man pengene tilbage. Man skal selvfølgelig ikke betale for en ydelse, man ikke får, understreger Flemming Beck Christensen.