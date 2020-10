I år deler Hjerteforeningen i alt 100 hjertestartere ud til modtagere, der har samlet penge ind. Bøgelys hjertestarter kom op i onsdags. - Hjerteforeningen siger, at vi er de første af 100, der har fået en. Det er vi ret stolte af, siger leder Anette Greve Sommer Foto: Mie Neel

Børn har gået sig til en hjertestarter

Den er synlig bevis på, at de lidt over 30 børn i børnehaven i Ringsted Kommunens østlige udkant har stærke ben og gode hjerter.

I Bøgely bliver det logisk nok de voksne, der skal på kursus i at bruge hjertestarteren, men det er børnene, der har sikret huset og især skovene omkring, at der er hurtig førstehjælp i nærheden, hvis nogen falder om med hjertestop ude i skoven.

Bøgely regner bestemt ikke med, at det vil ske blandt børnene, men der er flere voksne i og omkring Bøgely, end man måske tænker over.

Det var muligt at samle ind til hjertestarten på nettet på digitale »ruter« og at gå ud at stemme dørklokker i virkelighedens verden. Børn og voksne i Bøgely har gjort begge dele. De klarede 12 ruter på egne gåben og otte på nettet.