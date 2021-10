Børge er formentlig Danmarks ældste byrådskandidat

Børge Albøg er formentlig landets ældste byrådskandidat.

Ringsted - 02. oktober 2021 kl. 05:12 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

- Jeg går ikke ud fra, jeg bliver valgt, men hvis jeg kommer ind, så kommer jeg ind.

Sådan lyder det fra 97-årige Børge Albøg, som for anden gang i sit lange liv stiller op til kommunalvalget.

Det sker 16. november, når han er på stemmesedlen under Kristendemokraterne.

- Først og fremmest handler det om skaffe stemmer til Kristendemokraterne og sikre Finn Andersens plads i byrådet. Han er meget menneskelig, og det har vi brug for mere af frem for det merkantile, som vi har alle de store organisationer til at tage sig af, siger Børge Albøg.

Ved det seneste valg stillede han op for Det Konservative Folkeparti, hvor han var blot en enkelt stemme fra at ende i lodtrækning om en plads i byrådet.

Tæt på byrådsplads som 93-årig

Først efter en omtælling viste det sig, at Lars Tegl (Nu Ringstedlisten) havde fået 38 stemmer mod Børge Albøgs 37.

- Det var meget sjovt dengang, siger han.

Børge Albøg besøger jævnligt biblioteket for at holde sig orienteret om samfundet. Her læser han aviser og følger med.

- Jeg har altid fulgt meget med og har altid fulgt Finn (Andersen, red.). Hvis ikke vi får en plads i byrådet, så har vi i hvert fald gjort en indsats, siger han.

Derudover går han til sang en gang om ugen, ligesom han er trofast kirkegænger i Sct. Bendts Kirke. Netop her håber han, at Kristendemokraterne kan høste nogle stemmer fra.

- Der sidder mange enlige kvinder til gudstjenesterne, som måske ikke ved, hvem de skal stemme på. Dem vil jeg anbefale at stemme på Kristendemokraterne, siger Børge Albøg.

Øjet løber i vand

Men hvad så med helbredet hos den 97-årige tidligere modstandsmand.

- Jeg har det som en 70-årig. Det eneste, der er galt er, at jeg har et øje, der løber i vand, men ellers har jeg ingen sygdomme, siger Børge Albøg og fortæller om en stor hjerteoperation, han gennemgik for godt 15 år siden på Rigshospitalet.

Det skete kort tid efter, han havde mistet sin hustru.

- Det gjorde ondt, og jeg fik sat ribbenene sammen med skruer bagefter, men så er jeg i det mindste rustfri indvendig, siger Børge Albøg med et grin.

Operationen til trods har Børge Albøg siden klaret det meste selv.

Vasker og stryger tøj

Han vasker tøj en gang om ugen. Skjorterne på et program for sig, forstås, og han stryger tøjet, inden det bliver hængt på plads.

Hjemmehjælp får han ikke meget af med to gange 40 minutters rengøringshjælp om måneden.

Slagteren frekventerer han jævnligt og sørger for at dele retterne op i portioner, så der er til et par dage.

Datteren Lis og sønnen Thomas kigger jævnligt forbi, og så er der også fire børnebørn og ligeså mange oldebørn, hvis farverige tegninger præger lejlighedens vægge sammen med billeder af modstandsbevægelsen og de gamle butiksfacaer fra nogle af de isenkramforretninger, Børge Albøg har arbejdet i.