Det er dyrt at få kloakeret, og ikke alle husejere kan finansiere udgiften. Foto: Thomas Olsen

Bør Ringsted Kommune yde lån til husejeres tilkobling til kloaknettet?

Ringsted - 10. maj 2018 kl. 12:34 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udsigt til store regninger, når private husejere skal koble deres hustand til det offentlige kloaknet, som i disse år er ved at blive opdelt i spildevand og regnvand.

Det har fået Ældre Sagen til at kontakte Ringsted Kommune.

»Da der er mange ældre medborgere, som bliver pålagt ganske betydelige udgifter i forbindelse med disse kloakeringsprojekter, skal Ældre Sagen kraftigt opfordre til, at kommunen indfører en sådan indefrysningsordning«, står der i en skrivelse.

En ordning om indfrysning kan gælde for vej- og kloakudgifter samt vandafledningsafgifter.

Sagens kerne er, at kommunen skal optage et lån, som dækker tilkoblingsudgiften på eksempelvis 60.000 kroner på vegne af husejeren, som holdes afdragsfri indtil huset en dag skal sælges videre. Den dag forfalder lånet.

Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen har haft forslaget til diskussion.

- Det er en spøjs konstruktion, at långiver har alle etableringsomkostninger, siger Henrik Hvidesten blandt andet med henvisning til lånets rente på en procent.

Han ser dog også fordele ved idéen.

- Det gode ved forslaget er, at det kan give muligheder, som er målrettet dem, der ikke har andre muligheder. De kan få sig et billigt lån, lyder det fra borgmesteren, som samtidig er påpasselig over for en risiko ved forslaget.

- Vi skal være helt sikre på, at der ikke går spekulationer i det, og at nogle bliver fristet til at bruge deres forbedrede likviditet til at investere i aktier eller noget andet.

Hvis 20 husejere får et lån på eksempelvis 60.000 kroner, vil det medføre tinglysningsafgifter på cirka 50.000 kroner årligt for kommunen plus administrativt arbejde. Det vil også betyde en låneudgift på 1,2 millioner kroner for kommunen.

Til sammenligning kan det nævnes, at kommunens samlede udestående lån til betaling af ejendomsskatter udgør cirka 30 millioner kroner.