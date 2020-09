Bønnelykken fik etableret pakkeri i fabrikken i Ringsted i 2011, hvor dette billede er taget. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Bønnelykken lukker - 60 arbejdspladser forsvinder

Ringsted - 15. september 2020 kl. 13:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salatproducenten Bønnelykken, der er ejet af hollandske Hessing, flytter produktionen og dermed også 60 arbejdspladser fra Ringsted til Tyskland og Holland i slutningen af oktober.

- Det gør vi for at sikre produktionen og leveringen fremadrettet, men også for at leve op til de fremtidige standarder for fødevareproduktionen, siger Michael Nyberg, direktør i Bønnelykken, som blev stiftet i 1984 på Mellem Broerne i Ringsted.

For at efterleve fødevaremyndighedernes og Hessings krav til salatproduktion var det billigere at flytte produktionen end at renovere fabrikken i Ringsted, oplyser direktøren.

- Det er standarder, som både fødevaremyndighedere og Hessing har til, hvordan indretningen af produktionsfaciliteterne skal være rent hygiejnemæssigt. Og dem kunne, vi ikke leve op til i Ringsted fremover, siger Michael Nyberg, der understreger, at flytningen ikke påvirker firmaets aftaler med Dansk Supermarked og Salling.

Medarbejderne er dog en anden snak.

- Vi er desværre nødt til at sige farvel til 60 gode medarbejdere, som vi har været super glade for. Flytningen har absolut intet med deres kvalifikationer at gøre, men er kun et spørgsmål om at sikre kvaliteten fremover, understreger direktøren.