Bo- og uddannelses-tilbud har bygget en bondegård på én dag

I gamle dage boede man side om side med klovdyr for at holde varmen. Sådan er det ikke længere, men tanken lever videre på det integrerede bo- og uddannelsessted Østagergård ved Jystrup, hvor man lige før jul opførte en bondegård med både boliger og hestefolde.

- Først og fremmest har vi tegnet det efter elevernes behov, men vi har også skulle lave en løsning, der passer ind i den landzone, som Østagergård ved Jystrup nord for Ringsted er en del af, siger Anna Sofie Hvid fra Rural Agency, der har tegnet bondegården, som samler STU-elevernes uddannelse, fritidsliv og bolig under ét og samme tag.

- Vi vil gerne tilbyde vores STU-elever en bolig her, netop for at gøre det til et all-around tilbud, hvor eleverne kan opleve bondegårdslivet helt tæt på med hestefold og insekthoteller lige udenfor, siger Anna Sofie Hvid, der regner med, at bondegården står helt færdig i midten af marts.