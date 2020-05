Det gule område viser den kommende blomsterpark med tilhørende stier. Foto: Bilag fra ansøgningen

Blomsterpark skal binde ny og gammel bydel sammen

Ringsted - 25. maj 2020 kl. 13:20

En stor blomsterpark med stier skal forvandle et lidt overset engområde i landsbyen Nordrup i Ringsted Kommune. Området, der i dag ligger næsten uslået hen, bliver om alt går vel et helt nyt naturområde. Projektet skal løfte Nordrup by og få flere til at bruge naturområdet.

Det er ideen bag en ansøgning, som Nordrup-Farendløse Lokalråd har sendt til Landsbyforum Ringsted, som administrerer pengene bag den såkaldte helhedsplanpulje.

- Det er et område, der ligger lige ved siden af skolen, og som samtidig støder op til det nye område, hvor SB Entreprise skal bygge nye boliger, fortæller næstformand i Nordrup-Farendløse Lokalråd Charlotte Kjær Nielsen.

- Ideen er, at det område skal komme til at se lidt pænere ud. Som det er i dag, bliver det slået af kommunen to gange om året, og så er der en venlig nabo, der laver en sti, som folk kan gå ad. Det bliver hurtigt meget langt og meget grimt.

Flere skal bruge naturen Alt for få benytter sig af den naboskabte sti. Der går højst en hundelufter eller to, fortæller næstformanden. Det skulle gerne ændre sig.

- Vi håber, at SB Entreprise får held med boligprojektet, så det kan gøre, at den nye bydel kan blive forbundet med skolen og den gamle bydel. Vi håber så, at nogle flere begynder at bruge stierne, så der kan skabes en synergieffekt mellem blomsterparken og boligerne.

De nye stier skal forbindes med det eksisterende stisystem, så der bliver adgang fra den nye udstykning, det nye boligområde, skole, børnehave og sportshal.

Projektet er også »blomstret« frem, om man så må sige, for at skabe et naturområde, som skal gøre et centralt område midt i byen mere attraktivt for indbyggere og kommende tilflyttere.

Masser af blomsterfrø Der etableres to stier med en bredde på cirka to meter med fast grusbelægning. Stierne får en samlet længde på 1,5 kilometer. Desuden tilsås et areal på 475 kvadratmeter med blomsterfrø egnet til vej og eng langs med stierne. Flere af blomstersorterne tiltrækker bier, hvilket passer fint med Ringsted Kommunes status som bikommune.

Resten af området får en tæt og sammenhængende græsvegetation. I alt vil der bliver brugt cirka 72.000 kroner på blomsterløg og -frø.

For at fremtidssikre projektet er der lavet en aftale mellem Ringsted Kommune, som ejer arealet, og Nordrup Blomsterpark ved Nordrup Lokalråd om at overtage brugsretten for området. Ifølge aftalen skal Ringsted Kommune lige som nu slå græsarealerne en til to gange om året.

Frivilligt arbejde Projektet kommer ifølge budgettet til at koste 790.787 kroner. Heraf vil lokale borgere levere frivillige timer for i alt 46.000 kroner.

- Det frivillige arbejde til projektet skal vi nok få stablet på benene. Det skal jo komme os alle til gavn, siger Charlotte Kjær Nielsen.

Der har tidligere været sendt en ansøgning til Ringsted Landsbyforum. Men dengang var formalia ikke helt på plads, og Nordrup-Farendløse Lokalråd måtte igennem møllen en ekstra gang.

Ansøgningen behandles på næste møde i Landsbyforum Ringsted.