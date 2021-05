Kim Frost, driftsleder i Ringsted Forsyning, er ude og så blomsterfrø ved forsyningsselskabets rensningsanlæg. Foto: Ringsted Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: Blomster i alle farver og former skyder op på tomme rensningsanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blomster i alle farver og former skyder op på tomme rensningsanlæg

Ringsted - 29. maj 2021 kl. 10:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Flower power er ikke længere bare et hengemt motto fra hippietiden, men noget alle er begyndt at sige højt igen i lyset af den lurende klimatrussel.

Blomsterkraft er således også noget, man tænker over hos Ringsted Forsyning, der i denne uge har sået flere forskellige blomster rundt omkring og på forsyningsselskabets tre rensningsanlæg.

- Nu snakker vi jo rigtigt meget om biodiversitet, og at der er for få områder med vild natur til vores insekter. Vi har en hel del græsarealer, som egentlig bare er prydplæner, men nu har vi købt en pose med vilde blomsterfrø og sået flere forskellige sorter, siger Sofie Amalie Malm, kommunikationsansvarlig i Ringsted Forsyning, om beplantningen, som driftsleder Kim Frost har stået for. Og som hun slår fast:

- Blomsterne skaber større biodiversitet, fordi de simpelthen tiltrækker flere varierende insekter.

Arbejder med verdensmål Ringsted Forsyning er også begyndt at arbejde med FNs Verdensmål - dog ikke alle 17, men derimod dem, der giver mening i forhold til forsyningsselskabets primære ansvarsområder; vand, varme og spildevand.

- FNs verdensmål favner meget bredt i forhold til forskellige mærkesager, men til en begyndelse har vi valgt at gøre det projektspecifikt. Vi forsøger at integrere dem, der giver mening, i vores anlægsprojekter, siger Sofie Amalie Malm og tilføjer:

- Vi gør meget ud af at arbejde med verdensmålene netop der, hvor det er muligt for os, at gøre en reel forskel, men det afhænger af projekternes art. Vi har valgt en vej, men vi skal lidt længere ned af den, før vi kan evaluere.

Kim Frost, driftsleder i Ringsted Forsyning, er ude og så blomsterfrø ved forsyningsselskabets rensningsanlæg. Foto: Ringsted Forsyning

Overordnet set arbejder forsyningsselskabet med syv verdensmål, herunder kvalitetsuddannelse af folkeskoleelever. Her tager Sofie Amalie Malm typisk med dem på en rundtur i kommunen.

- Det her med at kombinere læring og komme ud af klasselokalet er guld værd, fordi de ser deres egen by i sammenhæng med verdensmålene. Det er ret væsentligt, at de får en fornemmelse af deres indvirkning, og de muligheder de har for at bidrage til omstillingen, siger hun.

Langt fra havet? Et andet mål, Ringsted Forsyning arbejder med er livet i havene. Selvom Ringsted umiddelbart ligger langt fra havet, er det dog langtfra irrelevant.

- Alle de næringsstoffer vi udleder til spildevandet, ender på et tidspunkt også i havet, hvis ikke vi renser det først, siger Sofie Amalie Malm, der nævner separat kloakering som et vigtigt greb mod overløb efter skybrud.

- Spildevandskloakkerne får ikke længere tilført regnvand, hvilket gør, at vi kontrollerer det bedre og at der ikke kommer spildevand og dermed for mange næringsstoffer ud i åer og søer gennem regnvandet.