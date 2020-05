Her ses en blodtryksmåling på Holbæk Sygehus inden coronakrisen. Foto: Mie Neel

Blodtrykstjek kan forebygge hjerneskade

Ringsted - 17. maj 2020

Hjernesagen har i øjeblikket fokus på, hvor vigtigt det er at have tjek på sit blodtryk.

I år har foreningen på grund af coronaepidemien været nødt til at aflyse offentlige arrangementer og har derfor flyttet oplysningskampagnen til hjemmeside og sociale medier.

Platformen er en anden, men budskabet er det samme, og coronaepidemien har ikke gjort det mindre vigtigt: Hvert år rammes 12.000 danskere af stroke, det bil sige en blødning eller blodprop i hjernen.

Det fører i mange tilfælde til alvorlige handicap som lammelser, talebesvær og adfærdsændringer. Faktisk er stroke den mest almindelige årsag til handicap blandt voksne, oplyser Hjernesagen i en pressemeddelelse.

Forhøjet blodtryk I mange tilfælde er forhøjet blodtryk en medvirkende årsag til, at man rammes af stroke. Derfor er det afgørende at have tjek på blodtrykket og gøre noget for at få sænket det, hvis det er for højt.

Hjernesagen, der er den landsdækkende patientorganisation for mennesker med stroke, arbejder for at udbrede information om faren ved forhøjet blodtryk.

På Hjernesagens hjemmeside, Facebook og Instagram finder man i disse dage videoer, hvor professor og overlæge Hanne Christensen fra Bispebjerg Hospital samt sygeplejerske Gitte Rasmussen fra Hjernesagen fortæller om, hvorfor forhøjet blodtryk er farligt, og hvordan man tager sit blodtryk korrekt.

Faren for at få forhøjet blodtryk stiger med alderen, og det er et meget udbredt problem. Op imod 300.000 danskere går rundt med forhøjet blodtryk uden at vide det. Man kan nemlig ikke selv mærke, hvis blodtrykket er for højt.

Læs mere på Hjernesagens hjemmeside: https://www.hjernesagen.dk/forebyggelse/pas-paa-dit-blodtryk. Her kan man også tage en quiz om blodtryk, finde forskelligt oplysningsmateriale og købe blodtryksapparat til hjemmebrug.