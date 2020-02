Blodprøver bliver på Ringsted Sygehus indtil videre

Ringsted-borgerne kan glæde sig over, at de ikke kommer til at miste regionens blodprøvetagning på Ringsted Sygehus den 1. april, når Ringsted Sygehus lukker ned. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Vores administration har fået et tilbud fra Ringsted Kommune om at leje sig ind på Knud Lavard Centret, men betingelserne forhandler vi om. Det afgørende for mig er at sikre, at der er blodprøvetagning, når alt andet på sygehuset lukker ned, siger Heino Knudsen, der tidligere på ugen talte på et møde hos Faglige Seniorer i Ringsted, hvor netop sygehusets lukning var tema.