Se billedserie Cille Overgaard Nielsen er ikke tvivl om, at hun ville sige ja til sit andet AstraZeneca-stik, hvis hun får det tilbudt. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Blandede følelser til AstraZeneca-vaccine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blandede følelser til AstraZeneca-vaccine

Ringsted - 25. marts 2021 kl. 11:12 Af Alexander Welford Kontakt redaktionen

Lægemiddelstyrelsen oplyste i en pressemeddelelse torsdag 18. marts, at man har fundet blodpropper hos ti borgere, der har modtaget AstraZenecas vaccine mod coronavirus. Derudover er to personer afgået ved døden, efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen.

Det fik sundhedsmyndighederne til at sætte vaccinen på køl for yderligere undersøgelser til og med i morgen, hvor man vil tage fornyet stilling til, om den fortsat skal tages i brug i kampen mod corona.

I alt har Lægemiddelstyrelsen modtaget 16.998 indberetninger om formodede bivirkninger fra de i alt 149.775 danskere, der har modtaget mindst et stik af AstraZeneca-vaccinen. 583 er færdigvaccineret.

Tre af de 149.775 danskere er Ringstedborgerne Cille Overgaard Nielsen, Amalie Dalgård og Tanya Schou, der har blandede følelser om den kontroversielle vaccine fra AstraZeneca.

Er ikke skeptisk

21-årige Cille Overgaard Nielsen arbejder blandt andet på et plejehjem, og modtog derfor sit første stik med AstraZeneca-vaccinen den 17. februar.

- Jeg følte, at det var meget naturligt, når jeg nu arbejder så tæt med mennesker i plejen, fortæller hun, der til marts starter på sosu-uddannelsen.

Cille Overgaard Nielsen oplevede milde bivirkninger efter stikket i form af lidt svimmelhed og lidt utilpashed, der hurtigt gik over igen. Hun er derfor ikke i tvivl om, at hun ville tage imod andet stik, hvis vaccinen bliver taget i brug igen:

- Altså jeg ville heller ikke sige nej til livmoderhalskræftvaccinen for eksempel, så jeg er ikke skeptisk over den, heller ikke i forhold til de blodpropper og dødsfald, der har været. Jeg har tiltro til sundhedsmyndighederne.

- Personligt mener jeg, at når vi nu er en del af EU, så skal vi også mene det samme, som de mener, for ikke at skabe den her tvivl. Hvis vi gerne vil have så mange som muligt vaccineret, så skal man helst gå med EU her, synes jeg, tilføjer hun med reference til, at det europæiske lægemiddelagentur (EMA, red.) har sagt god for AstraZeneca-vaccinen.

Vil overveje det grundigt

Amalie Dalgård er 25 år og er social- og sundhedsassistentelev. Hun modtog sin første AstraZeneca-vaccine den 19. februar:

- Jeg sagde ja, fordi jeg gerne ville være immun over for corona, og i og med jeg arbejder med gamle mennesker, ville jeg gerne sikre mig, at de ikke blev syge, siger hun, der siden sit første stik har døjet med en lang række bivirkninger:

- Hovedpine, muskelkramper, ledsmerter, høj feber, kvalme og svimmelhed, remser hun op og fortsætter:

- Jeg har også fået blå mærker rundt omkring på kroppen efter første vaccinestik, blandt andet oppe ved øjenlåget, på hænderne, baglåret, nakken og halsen. Det opdagede jeg to til tre uger, efter jeg fik første stik.

Bivirkningerne har påvirket Amalie Dalgård i en sådan grad, at hun har svært ved at passe sin skolegang og være mor til sine to børn:

- Jeg er begyndt at lære at leve med mild hovedpine nu, men når det bliver rigtig slemt, så er det svært at fokusere på mine omgivelser og børn. Jeg er bekymret for, om det er noget, jeg skal leve med resten af livet, fordi jeg kan ikke slå det ned med panodil for eksempel, siger hun, der har konsulteret sin læge med symptomerne:

- Lægen har så indberettet mine bivirkninger til sundhedsmyndighederne, men ellers kan lægen i bund og grund ikke rigtig gøre så meget andet ved det. Hvis jeg oplever endnu værre og usædvanlige bivirkninger, så skal jeg kontakte lægen igen, fortæller hun, der er meget i tvivl, om hun vil tage imod sit andet AstraZeneca-stik, hvis hun får det tilbudt:

- Jeg ved ikke, om mine bivirkninger ville blive vedvarende eller værre af det, så jeg vil overveje det grundigt, før jeg tager en beslutning om andet stik.

- Jeg synes, at Danmark skulle have tjekket mere op på den, før de lod folk vaccinere, fordi det er ret uhyggeligt, at man kan blive så syg af den, og at man ikke ved, om man skal gå rundt sådan her i længere tid. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin, tilføjer hun.

Skal ikke have den

Tanya Schou er 36 år gammel og er ved at uddanne sig til sygeplejerske. Hun fik sin første vaccination fra AstraZeneca den 17. marts.

- Jeg sagde ja, fordi jeg er udsat som frontpersonale og for at passe på de ældre, der er i min familie, fortæller hun, der allerede inden sin vaccination var skeptisk omkring AstraZenecas vaccine:

- Men jeg havde det sådan, at det, jeg kunne få, måtte jeg tage imod. Nu er der så kommet endnu mere frem (blodpropper og dødsfald som mulig konsekvens af AstraZeneca-vaccinen, red.), som har gjort, at jeg ikke har lyst til at modtage andet stik. Jeg tror egentlig, at jeg føler mig mere beskyttet i forhold til mit eget helbred, hvis jeg ikke får andet skud, så jeg skal 100 procent ikke have den igen. Jeg er mor til en søn på 8 år, så det tør jeg simpelthen ikke.

Tanya Schou havde influenzalignende symptomer i tre dage, efter hun var blevet vaccineret. Hun synes, at man burde pille AstraZeneca-vaccinen fra, for som hun siger:

- Det er et meget godt billede på et desperat samfund, hvor vi bare gerne vil have flokimmunitet, så vi kan komme ud og leve vores liv igen. Det, at man vælger at tage vacciner i brug, der dækker så lidt (ca. 60 procent, red.), som den her gør, og at der er flere bivirkninger, sågar mere alvorlige end dem, man havde regnet med, bekræfter mig i min mistanke om, at jeg nok bare skulle have sagt nej fra start af.

- Jeg håber, at de piller den fra, men jeg tror, at den bliver taget i brug igen på grund af presset fra EU, tilføjer hun.

I morgen melder Sundhedsstyrelsen ud, hvad man har tænkt sig at gøre med AstraZeneca-vaccinen.